Carlos Sánchez es criticado en redes sociales por “hablar argentino” en entrevista

El volante colombiano Sánchez en su presentación como nuevo refuerzo de San Lorenzo. Foto: Club Atlético San Lorenzo de Almagro

El colombiano Carlos Sánchez, “La Roca”, como también se le conoce, es el volante del equipo argentino San Lorenzo de Almagro. Recientemente, el jugador asistió a una entrevista para ESPN donde tocó varios temas como la extensión de contrato con el equipo, cómo es jugar en la liga argentina, lo que opina del ganador del balón de oro, Lionel Messi, y cómo había sido su experiencia marcándolo:

Le recomendamos: Deportes Tolima usará camiseta con los colores de Racing de Argentina, ¿por qué?

“A mí lo que me dio resultado es no dejarle ni medio metro. A Messi no hay que darle ni medio metro, porque en medio metro te hace... Si te deja en ridículo Messi, no pasa nada, porque es Messi, pero si vos le das dos metros, chao, es imposible pararlo”, explicó el jugador.

Video Carlos Sánchez hablando con acento argentino

Sin embargo, en redes sociales lo que se destacó no fueron sus respuestas, sino su particular acento. Según varios internautas, a pesar de que el jugador nació en Quibdó, Chocó, aparenta tener un acento marcadamente argentino:

Carlos Sánchez hablando argentino...pic.twitter.com/Rcc61JAVB6 — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) January 17, 2024

Más noticias El campeón estrena piel: así es la nueva camiseta del Junior de Barranquilla El cuadro tiburón estrenará su nueva indumentaria este jueves en el duelo de ida de la Superliga BetPlay contra Millonarios. Leer más El campeón estrena piel: así es la nueva camiseta del Junior de Barranquilla “Estaba ya en el aeropuerto”: Swiatek logró una remontada histórica en Australia La tenista polaca, número uno del mundo, estaba 4-1 abajo en el set definitivo cuando encontró de nuevo la inspiración y le dio vuelta a la historia. Leer más “Estaba ya en el aeropuerto”: Swiatek logró una remontada histórica en Australia

De igual forma, en redes sociales muchos compararon este momento con una entrevista que le hicieron a Teófilo Guitierrez, puesto que el jugador barranquillero también empezó a usar expresiones argentinas cuando jugó para el Club Atletico Lanús:

Le recomendamos: Confirmadas las sedes de los amistosos de Colombia frente a España y Rumania

Carlos Sánchez y el San Lorenzo de Almagro

El colombiano Carlos Sánchez, de 37 años, entró al San Lorenzo de Almagro en enero de 2023 tras la salida de Cristian Zapata y luego de no renovar su contrato con Independiente Santa Fe.

Recientemente, Sánchez renovó su contrato con el club hasta 2024, razón por la cual seguirá bajo las órdenes de Ruben Darío Insúa en medio de la pretemporada del San Lorenzo, que tendrá varios amistosos internacionales. Por otra parte, se verá al colombiano jugar en la liga argentina el próximo 27 de enero, enfrentándose contra el Club Atlético Lanús.