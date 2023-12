Champions League: análisis de los octavos de final, ¿quiénes serán los ganadores?

El trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA fotografiado durante la ceremonia del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA en Nyon, Suiza, el 18 de diciembre de 2023. Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

El presidente de la Real Sociedad no parecía completamente abatido luego del sorteo. Tenía el semblante tranquilo y una sonrisa vacua, pero no completamente perpleja. Sus impresiones del cruce le conferían una tranquilidad frígida, aunque sus palabras y sus gestos no estaban del todo sincronizados.

“Hay que ir a las eliminatorias e intentar ganar”, decía Jokin Aperribay, mientras mantenía los ojos abiertos con extrema displicencia y falsa e ingenua seguridad.