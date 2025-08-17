Chelsea y Crystal Palace no pasaron del empate en el arranque de la Premier League

Chelsea y Crystal Palace repartieron puntos en la primera fecha de la Premier League 2025/2026. Foto: EFE - NEIL HALL

Chelsea y Crystal Palace firmaron tablas (0-0) este sábado en Stamford Bridge, en el inicio de la Premier League 2025/2026. En el compromiso vieron acción los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ambos con participación activa en la visita.

Aunque los Blues tomaron la iniciativa y generaron mayor volumen ofensivo —19 remates contra 12—, el Palace exigió más al arquero rival con cuatro disparos a portería, por tres de los locales, quienes además dominaron ampliamente la posesión del balón (71%).

La polémica llegó al minuto 20, cuando Eberechi Eze marcó para los visitantes en una acción de tiro libre. Sin embargo, el juez anuló la acción por infracción en la regla que prohíbe a los atacantes —en este caso Marc Guéhi— ubicarse a menos de un metro de la barrera defensiva cuando esta se forma con tres o más jugadores.

Con el paso de los minutos, Chelsea se adueñó del control y buscó con insistencia el arco rival, pero nunca pudo romper la férrea defensa del Palace ni superar al seguro portero Dean Henderson. En el tramo final, los intentos del local se tornaron más desesperados e imprecisos.

En cuanto a los colombianos, el antioqueño Daniel Muñoz fue titular, probó con un remate desviado antes del descanso y recibió amarilla en la media hora de juego por juego peligroso. Por su parte, el vallecaucano Jefferson Lerma ingresó cuando restaban 20 minutos para el final del tiempo reglamentario.

La primera fecha de la Premier Legaue 2025/2026 también dejó minutos para otro colombiano: el chocoano Jhon Arias debutó este sábado en la liga inglesa. Ingresó en los minutos finales de la derrota 4-0 del Wolverhampton frente al Manchester City.

