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Cisma total en el fútbol mundial: las razones detrás de la pelea entre la FIFA y la UEFA

Las 55 federaciones de la confederación europea anunciaron un boicot a los torneos organizados por la entidad. Concacaf también vio con malos ojos la llegada de inversionistas privados.

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Daniel Bello
Daniel Bello
31 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Gianni Infantino (izq.), presidente de la FIFA, junto a Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA.
Gianni Infantino (izq.), presidente de la FIFA, junto a Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA.
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

El fútbol mundial atraviesa un momento turbulento en el ámbito institucional, quizás el más turbulento de toda su historia. La revelación hecha por The Times el pasado martes sobre un plan de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para vender parte de sus derechos comerciales a inversionistas privados desató un fuerte enfrentamiento con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), al que horas después se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

La iniciativa, impulsada por Gianni...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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