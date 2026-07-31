Cisma total en el fútbol mundial: las razones detrás de la pelea entre la FIFA y la UEFA

Gianni Infantino (izq.), presidente de la FIFA, junto a Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA.
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI
El fútbol mundial atraviesa un momento turbulento en el ámbito institucional, quizás el más turbulento de toda su historia. La revelación hecha por The Times el pasado martes sobre un plan de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para vender parte de sus derechos comerciales a inversionistas privados desató un fuerte enfrentamiento con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), al que horas después se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).
La iniciativa, impulsada por Gianni...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación