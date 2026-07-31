Cisma total en el fútbol mundial: las razones detrás de la pelea entre la FIFA y la UEFA

Gianni Infantino (izq.), presidente de la FIFA, junto a Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

El fútbol mundial atraviesa un momento turbulento en el ámbito institucional, quizás el más turbulento de toda su historia. La revelación hecha por The Times el pasado martes sobre un plan de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para vender parte de sus derechos comerciales a inversionistas privados desató un fuerte enfrentamiento con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), al que horas después se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

La iniciativa, impulsada por Gianni...