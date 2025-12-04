Colombia juega con las probabilidades: estas son las claves del sorteo del Mundial 2026

Este viernes se conocerán los grupos de la Copa del Mundo. ¿Cómo funciona el sorteo y qué puede esperar la selección de Néstor Lorenzo? Foto: EFE - CLAUDIO THOMA

El Mundial de 2026 empezará a tomar forma hoy, cuando en Washington, D. C. se realice el sorteo que definirá los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. La ceremonia se podrá ver desde las 12:00 m. (hora colombiana) por Caracol Televisión, ditu, además de RCN y DSports.

La expectativa en Colombia es enorme. La selección llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años y el sorteo determinará qué tan exigente será su ruta inicial. El formato ampliado ofrece un margen mayor para clasificar, pero también...