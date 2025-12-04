Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia juega con las probabilidades: estas son las claves del sorteo del Mundial 2026

Este viernes se conocerán los grupos de la Copa del Mundo. ¿Cómo funciona el sorteo y qué puede esperar la selección de Néstor Lorenzo?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
05 de diciembre de 2025 - 01:03 a. m.
Este viernes se conocerán los grupos de la Copa del Mundo. ¿Cómo funciona el sorteo y qué puede esperar la selección de Néstor Lorenzo?
Este viernes se conocerán los grupos de la Copa del Mundo. ¿Cómo funciona el sorteo y qué puede esperar la selección de Néstor Lorenzo?
Foto: EFE - CLAUDIO THOMA

El Mundial de 2026 empezará a tomar forma hoy, cuando en Washington, D. C. se realice el sorteo que definirá los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. La ceremonia se podrá ver desde las 12:00 m. (hora colombiana) por Caracol Televisión, ditu, además de RCN y DSports.

La expectativa en Colombia es enorme. La selección llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años y el sorteo determinará qué tan exigente será su ruta inicial. El formato ampliado ofrece un margen mayor para clasificar, pero también...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Sorteo Mundial 2026

Sorteo Mundial 2026 hora Colombia

Colombia Sorteo Mundial

Dónde ver Sorteo Mundial

Simulador Sorteo Mundial 2026

a qué horas es el sorteo del mundial

Mundial 2026

Mundial FIFA

Sorteo

Sorteo Mundial hoy

Cómo funciona el sorteo mundial 2026

Estados Unidos

Cuales son los bombos

Qué grupos puede tener Colombia

PremiumEE

 

gustavo galan(6016)Hace 32 minutos
Mejor estaria cantinflas que este ingeniero en computación. Si pero no
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.