Colombia pisa fuerte en la Liga de Brasil

De izq. a der.: Kevin Serna, Andrés Gómez, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra.
Foto: Archivo Particular
La temporada 2026 del Brasileirao levanta el telón este miércoles y, una vez más, el fútbol colombiano tendrá una presencia numerosa y significativa en la liga más poderosa del continente. Por lo pronto son 29 los futbolistas tricolor que aparecen inscritos en este certamen.
La cifra confirma una tendencia y es que el vecino país se ha consolidado como uno de los principales destinos para el talento colombiano. Por delante quedan muchas preguntas por responder este año: ¿cuántos de ellos lograrán consolidarse?, ¿quiénes darán el salto...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
