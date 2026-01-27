Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia pisa fuerte en la Liga de Brasil

Son casi 30 los colombianos que jugarán el Brasileirao 2026. Varios de ellos esperan meterse en la lista de Néstor Lorenzo que jugará el Mundial de este año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
27 de enero de 2026 - 06:15 p. m.
De izq. a der.: Kevin Serna, Andrés Gómez, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra.
De izq. a der.: Kevin Serna, Andrés Gómez, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra.
Foto: Archivo Particular

La temporada 2026 del Brasileirao levanta el telón este miércoles y, una vez más, el fútbol colombiano tendrá una presencia numerosa y significativa en la liga más poderosa del continente. Por lo pronto son 29 los futbolistas tricolor que aparecen inscritos en este certamen.

La cifra confirma una tendencia y es que el vecino país se ha consolidado como uno de los principales destinos para el talento colombiano. Por delante quedan muchas preguntas por responder este año: ¿cuántos de ellos lograrán consolidarse?, ¿quiénes darán el salto...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Serie A

Brasileirao

Brasileirão

Brasileirão Serie A

Liga Brasil

Liga de Brasil

Flamengo

Jorge Carrascal

Borré

Marino Hinestroza

Andrés Gómez

Carlos Cuesta

Vasco da Gama

Paranaense

Juan Camilo Portilla

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré

Brasil

Brasil hoy

#Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.