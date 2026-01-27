Colombia pisa fuerte en la Liga de Brasil

De izq. a der.: Kevin Serna, Andrés Gómez, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra. Foto: Archivo Particular

La temporada 2026 del Brasileirao levanta el telón este miércoles y, una vez más, el fútbol colombiano tendrá una presencia numerosa y significativa en la liga más poderosa del continente. Por lo pronto son 29 los futbolistas tricolor que aparecen inscritos en este certamen.

La cifra confirma una tendencia y es que el vecino país se ha consolidado como uno de los principales destinos para el talento colombiano. Por delante quedan muchas preguntas por responder este año: ¿cuántos de ellos lograrán consolidarse?, ¿quiénes darán el salto...