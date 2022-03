Colombia por fuera del Mundial: Así quedó la tabla final de las eliminatorias

Los jugadores de Colombia este martes al final de un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Venezuela - Colombia, en el estadio Cachamay en Puerto Ordaz (Venezuela). EFE/Rayner Peña Foto: Rayner Peña

Terminaron las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Colombia finalmente no pudo clasificarse y, tras dos mundiales consecutivos (Brasil 2014 y Rusia 2018), se perderá la próxima Copa del Mundo.

En su lugar, irán los cuatro clasificados directos (Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador) y posiblemente también Perú, que en junio tendrá que afrontar el repechaje contra Australia o Emiratos Árabes.

Este martes, los de Reinaldo Rueda necesitaban la victoria que consiguieron. No obstante, dependían de que Perú no ganara su juego y el resultado no se dio.

Solo habían pasado cuatro minutos y los peruanos ya iban por delante en el marcador, sepultándo las ilusiones de Colombia que, a pesar de la victoria, no pudo llegar hasta el puesto de repechaje.

Esto ya le había pasado a Reinaldo Rueda en las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, clasificatorias en las que se quedó sexto a un punto del repechaje.

De esta manera, Colombia tendrá que empezar a pensar en el próximo Mundial, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Así quedó la tabla final de la eliminatoria: