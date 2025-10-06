Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia sigue haciendo historia en el paratletismo mundial

La delegación nacional, que venía de una actuación sin precedentes en los Paralímpicos, terminó sexta en el medallero tras acumular siete oros.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
06 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Karen Palomeque, celebrando su oro y su récord del mundo.
Karen Palomeque, celebrando su oro y su récord del mundo.
Foto: World Para Athletics

Colombia sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte paralímpico. Apenas un año después de su destacada actuación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, la delegación nacional volvió a brillar en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, donde alcanzó un resultado sin precedentes: sexto lugar en el medallero general entre 52 países, con 21 medallas: siete de oro, 10 de plata y cuatro de bronce.

El cierre en India fue tan simbólico como brillante. La antioqueña Karen Tatiana Palomeque se consagró de nuevo como la reina...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

paratletismo

mundial paratletismo

colombia paratletismo

paratletismo mundial

Karen Palomeque

deporte paralímpico

Mundial de Paratletismo

Nueva Delhi

´Nueva Delhi 2025

Colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.