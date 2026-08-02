¿Cómo es eso de que Ronaldinho, de 46 años, fue inscrito por un modesto equipo italiano?

Ronaldinho durante su presentación como futbolista del Ravenna italiano. Foto: EFE - Antoni Belchi

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Ronaldinho volvió a sorprender al mundo del fútbol. La leyenda brasileña formalizó su vínculo con el Ravenna Football Club, equipo que compite en la Serie C, la tercera división de Italia. A sus 46 años, iniciará una nueva etapa en la que su principal objetivo estará centrado en el posicionamiento del equipo en la agenda deportiva italiana.

Aunque el anuncio despertó la ilusión de muchos aficionados, el papel de Ronaldinho tendrá un enfoque mucho más empresarial que competitivo. El brasileño, que no disputa un partido oficial desde hace más de una década, cuando cerró su carrera con Fluminense, participará principalmente como inversionista y socio estratégico del proyecto deportivo del club.

El movimiento también ha sido interpretado como una estrategia de marketing del Ravenna para aumentar su visibilidad internacional. Ronaldinho actuará como embajador de la marca, prestará su imagen para campañas y eventos. Sin embargo, el detalle más llamativo es que también será inscrito oficialmente como futbolista.

Este sábado, de hecho, lanzaron una campaña en las calles de Milán, donde el jugador tuvo un paso como futbolista. “La Ronaldinho manía ha golpeado Milán oficialmente. Más grande, más brillante, en todos lados. La ola R10 se esparce y no hay cómo detenerla”, publicó el equipo en sus redes sociales.

El fichaje responde a la visión de Ignazio Cipriani, empresario oriundo de Ravenna que hizo fortuna en Estados Unidos y regresó para revitalizar el club de su ciudad natal. Además de su rol como inversionista, Ronaldinho planea lanzar R10, su propia marca deportiva al estilo Jordan, y Ravenna será el primer equipo en vestirla, respaldado por un contrato de cuatro años con Nike.

El modesto equipo de Rávena, ciudad ubicada en la región de la Emilia-Romaña, tiene como principal objetivo para la temporada que está por comenzar el ascenso a la Serie A. El club viene de jugar los play-offs para pelear por un lugar en el segundo escalón de la pirámide italiana, instancia en la que quedó eliminado ante Salernitana.

El legado de Ronaldinho

Ronaldinho es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia de Brasil y una figura irrepetible del fútbol mundial. Fue protagonista del título de la canarinha en Corea-Japón 2002 y dejó una huella imborrable en clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan. Su mejor versión llegó con el cuadro catalán, con el que ganó la Champions League y obtuvo el Balón de Oro en 2005.

Después de cerrar su etapa europea, Dinho regresó a Brasil en 2011 para vestir la camiseta de Flamengo. Más adelante pasó al Atlético Mineiro, con el que fue figura de la histórica conquista de la Copa Libertadores de 2013. Luego tuvo un breve paso por Querétaro, en México, antes de despedirse del fútbol profesional con Fluminense.

Desde entonces ha permanecido cerca del fútbol desde una faceta muy distinta. Ha participado como comentarista invitado en diferentes medios y ha multiplicado su presencia en campañas publicitarias. Además, ha comenzado a invertir en proyectos deportivos. En 2024 se incorporó al grupo propietario de Greenville Triumph SC, del ascenso de EE.UU..

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