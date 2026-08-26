¿Cómo resolvió Inglaterra su problema con los hooligans? ¿Se puede aplicar en Colombia?

Hinchas de América de Cali durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

El 29 de mayo de 1985 es un día que el fútbol europeo, y especialmente el inglés, nunca olvidará. Aquella tarde-noche en Heizel, al norte de Bruselas, en Bélgica, 39 personas perdieron la vida por culpa de una estampida humana que se desató por culpa de la violencia que azotaba los estadios en Europa.

Todo esto, una hora antes de que se jugara la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool. Después de ese día, la UEFA expulsó por cinco años de competiciones europeas a los equipos ingleses y el mundo se dio cuenta de un...