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¿Cómo resolvió Inglaterra su problema con los hooligans? ¿Se puede aplicar en Colombia?

Hace 40 años, el gobierno británico de Margaret Thatcher puso en cintura a quienes provocaban muertes en el fútbol inglés; desde entonces, parece un tema resuelto, pero ¿sigue siendo un modelo aplicable en nuestro país?

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Hinchas de América de Cali durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá.
Hinchas de América de Cali durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Jorge Londoño

El 29 de mayo de 1985 es un día que el fútbol europeo, y especialmente el inglés, nunca olvidará. Aquella tarde-noche en Heizel, al norte de Bruselas, en Bélgica, 39 personas perdieron la vida por culpa de una estampida humana que se desató por culpa de la violencia que azotaba los estadios en Europa.

Todo esto, una hora antes de que se jugara la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool. Después de ese día, la UEFA expulsó por cinco años de competiciones europeas a los equipos ingleses y el mundo se dio cuenta de un...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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