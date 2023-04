Con una nueva norma, la Liga brasileña tendrá récord de extranjeros en 2023

Luis Suárez de Gremio celebra el triunfo, al final de un partido del Torneo Gaúcho de Brasil disputado en el estadio Arena do Gremio en Porto Alegre (Brasil). Foto: EFE - Ricardo Rimoli

El Campeonato Brasileño, la Liga más potente de América, comienza este sábado reforzada con una cifra récord de extranjeros, gracias a una nueva norma que permite alinear hasta siete foráneos por equipo.

En febrero, los veinte clubes de la primera división mantuvieron el número ilimitado de jugadores extranjeros por plantel, pero decidieron aumentar de cinco a siete la cantidad de foráneos que cada equipo puede utilizar por partido.

Con la norma se ha pasado de los 82 futbolistas extranjeros en el inicio de la Liga en 2022, cifra que también fue récord, hasta los actuales 92 con los que comenzará el campeonato de este año.

Los mundialistas uruguayos Luis Suárez, de Gremio, y Giorgian de Arrascaeta, de Flamengo, así como el goleador argentino Germán Cano, de Fluminense, lideran este año la “tropa” de casi una centena de extranjeros en la Liga brasileña.

Suárez, sin necesidad de carta de presentación, llegó como el principal fichaje de Gremio de Porto Alegre y su actuación no decepcionó en el Campeonato Gaúcho, el torneo regional de Río Grande do Sul, y en la Copa de Brasil, con once goles en quince partidos.

A sus 36 años y después de pasar en blanco con la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022, “Luisito” Suárez parece haberse reencontrado en Brasil con la senda goleadora que lo caracterizó en el Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

Con la llegada de Suárez, Gremio, que vuelve este año a la primera división, ganó poder ofensivo, pero también aumentó el número de patrocinadores y de socios del club, que luego del fichaje del uruguayo pasaron de 63.000 para 93.000.

De Arrascaeta sigue siendo uno de los jugadores referencia de Flamengo, club que después de perder la final del Campeonato Carioca y el primer partido de la Libertadores espera ansioso la recuperación del mediapunta para levantar el vuelo en 2023.

Diferente de Flamengo, en el que también se encuentra lesionado y todavía con deuda futbolística el chileno Arturo Vidal, Fluminense, su histórico rival de plaza, sonríe de la mano de Cano. Artillero de la liga en 2022 y también del Campeonato Carioca que acaba de conseguir el Fluminense, el argentino sobresale entre los extranjeros que disputarán el título individual de goleador ante nombres como Hulk (Atlético Mineiro) o Pedro y Gabigol (Flamengo).

El también uruguayo David Terans, figura del Athletico Paranaense, subcampeón de la Copa Libertadores de 2022, y el defensa paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, igualmente destacan en la extensa lista de futbolistas extranjeros en Brasil.

En las plantillas de los veinte clubes aparecen 92 extranjeros de once nacionalidades, sin incluir a ocho nacidos en Brasil, pero que juegan por otros países, como Mário Fernandes (Internacional), con Rusia.

Argentina lidera la legión con 31 futbolistas, seguida por Uruguay, con 21 jugadores, y Colombia, con diez representantes.

