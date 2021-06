Convocados de la selección de Colombia: Así llegan los jugadores al duelo contra Perú

Este jueves la tricolor juega un encuentro muy importante contra el combinado inca. Así les fue a los futbolistas colombianos esta temporada.

Este jueves se reinician las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, después de siete meses desde que se disputó el último partido.

Colombia, que en la cuarta fecha fue humillada por Ecuador y perdió 6-1, llega a la nueva jornada de los partidos clasificatorios al Mundial con la imperiosa necesidad de sumar puntos.

Para ello, la Federación Colombiana de Fútbol trajo de nuevo a Reinaldo Rueda, que tendrá su debut este jueves contra Perú.

Así llegan cada uno de los jugadores de la selección a la doble fecha contra Perú y Argentina. Una convocatoria en la que se destaca la ausencia de los dos capitanes del equipo: Radamel Falcao García y James Rodríguez.

Arqueros

David Ospina (Napoli, Italia): Uno de los referentes de la selección, sin duda. Ante la ausencia de Falcao y James, Ospina está llamado a ser uno de los líderes del equipo. El antioqueño viene de una temporada irregular ya que, si bien fue titular en su equipo, las lesiones le costaron continuidad. Jugó 16 partidos, de 38 disputados en la Serie A; tres en la Europa League y tres en la Copa de Italia. Un total de 23 juegos, cifra baja considerando el número de partidos que disputó Napoli en la temporada.

Aldair Quintana (Atlético Nacional): Cuestionado por muchos, el arquero de los verdolagas es uno de los nombres más polémicos de la lista. Quintana tuvo una temporada irregular en Nacional. Aunque fue fundamental en algunos partidos, en otros no pudo mantener el nivel. Tuvo 12 vallas imbatidas en 27 partidos, buenos números, aunque le juega en contra que Nacional terminó de la mala forma la temporada y por eso la imagen del joven portero terminó muy cuestionada.

Camilo Vargas (Atlas FC, México): El portero con mejor presente de la convocatoria. Titular fijo en el Atlas mexicano, Vargas solo se perdió un partido en toda la temporada. Su rendimiento fue tan preponderante este año que América, el club más grande de ese país, lo ha puesto en su radar para el próximo campeonato. Ospina es el titular, pero las 14 vallas imbatidas de Vargas a lo largo del torneo mexicano dan tranquilidad para el combinado nacional.

Defensores

Stefan Medina (Monterrey, México): Stefan Medina se ha convertido en uno de los fijos de la selección. Es uno de los pocos laterales de la lista (el otro es Daniel Muñoz) y todo indica que será el titular. Medina, como es costumbre, fue uno de los jugadores más regulares de su equipo, que esta temporada no tuvo un buen rendimiento, pero que es uno de los conjuntos más determinantes de la liga mexicana.

Óscar Murillo (Pachuca, México): Murillo, central experimentado y de trayectoria en la selección, fue una de las sorpresas de la convocatoria. Para muchos el quindiano ya no tenía lugar en el equipo pero Reinaldo Rueda apostó por volver a abrirle las puertas de la selección. Murillo viene de una buena temporada en la que fue pieza clave del Pachuca, que quedó eliminado en las semifinales de la liga mexicana.

Daniel Muñoz (KRC Genk, Bélgica): Otro de los laterales del equipo, aunque esta temporada jugó de central en la línea de tres conformada con sus compatriotas Carlos Cuesta y Jhon Lucumí en el Genk de Bélgica. Muñoz es uno de los jugadores más polifuncionales de la lista ya que puede jugar, incluso, de mediocampista. Su temporada fue muy buena ya que tuvo una adaptación muy rápida al fútbol europeo. Muñoz puede ser una de las apuestas más interesantes de Rueda.

Carlos Cuesta (KRC Genk, Bélgica): Un debutante muy esperado en la selección. Cuesta que tuvo proceso con Rueda en Atlético Nacional, viene de tener una gran temporada en Bélgica. Compañero de Muñoz, Cuesta es uno de los prospectos más emocionantes del fútbol colombiano. Será una apuesta muy interesante para ver en esta doble fecha de eliminatorias.

Dávinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra): En teoría uno de los titulares del equipo. Sin embargo, en la práctica, Sánchez viene de completar su peor año desde que está en Europa. El colombiano tuvo una campaña muy irregular en Tottenham, en la cual nunca se afianzó en el equipo ya que en los partidos que jugó demostró graves falencias. La titularidad de Sánchez en la selección es una incógnita, aunque lo cierto es que es uno de los jugadores con el presente más irregular de la lista.

Yerry Mina (Everton, Inglaterra): Situación similar vive Mina. Aunque el defensor de Everton tuvo un buen rendimiento, sus lesiones lastraron sus posibilidades en la última temporada. En los pocos partidos que jugó, eso sí, tuvo actuaciones destacadas de la mano de Carlo Ancelotti. Seguramente Mina será titular en la zaga de Rueda ya que, además, también está llamado a ser uno de los lideres del equipo.

William Tesillo (León, México): Titular con Pekerman y con Carlos Queiroz, Rueda volvió a confiar en Tesillo para esta convocatoria. En teoría disputará el puesto con Yairo Moreno, aunque no se sabe si Moreno será utilizado por Rueda en el mediocampo. Lo cierto es que en León, Tesillo viene jugando como central, eso sí, de forma regular. Tesillo es uno de los jugadores de la selección con más minutos así que habrá que esperar qué planes tiene rueda para el ex Independiente Santa Fe.

Mediocampistas

Wílmar Barrios (Zenit, Rusia): Sin duda, Barrios es referente y líder del equipo. Viene de coronar su tercera liga en Rusia con el Zenit y de ser uno de los jugadores más destacados de la competencia. Disputó, en el último año, 26 partidos en 30 fechas y es uno de los jugadores con mejor presente de la tricolor.

Jefferson Lerma (Bournemouth, Inglaterra): En la última temporada, Lerma jugó en la segunda división de Inglaterra con Bournemouth, pero no pudo lograr el ascenso a la Premier League. Su nivel es bueno, ya que jugó 48 partidos en la actual temporada, viene con continuidad. Sin embargo, a priori, no sería titular en el esquema planteado por Rueda.

Gustavo Cuéllar (Al Hilal, Arabia Saudita): Otra sorpresa de la convocatoria. Después de dejar el fútbol de Brasil por una liga de menor nivel, pocos esperaban que el vikingo regresara a la selección. Sin embargo, Rueda decidió volver a confiar en el mediocampista, que viene de ser campeón con Al-Hilal y que acumula bastantes minutos. Puede ser un buen recambio en el equipo.

Sebastián Pérez (Boavista, Portugal): Uno de los colombianos con mejor presente de la convocatoria, aunque fue una sorpresa esperada por pocos. Casi nadie tenía en el radar al mediocampista que fue una de las piezas claves de Rueda en su Atlético Nacional. Tras varios años de lesiones y falta de continuidad. Pérez volvió a jugar en Barcelona de Guayaquil el año pasado y esta temporada logró llegar a Portugal, país en el que tuvo un buen rendimiento y alcanzó a jugar 17 partidos.

Matheus Uribe (Porto, Portugal): En teoría, uno de los titulares de la selección. Uribe viene de completar una gran temporada con Porto, en la cual alcanzó los cuartos de final de la Champions Legue, eliminando a la Juventus de Cuadrado. Uribe fue uno de los jugadores claves de su equipo, siendo titular en la mayoría de encuentros. Puede ser uno de los titulares en el equipo de Rueda.

Baldomero Perlaza (Atlético Nacional): Si se habla de sorpresas, Perlaza fue la más grande de toda la lista. El mediocampista ha sido indiscutido en Nacional con los últimos dos entrenadores, Juan Carlos Osorio y Alexandre Guimarães. Sin embargo, Perlaza todavía es resistido por una parte de la hinchada verdolaga. Una apuesta de rueda que trae a la selección a uno de los jugadores con rendimiento más constante de la Liga BetPlay.

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia): Cuadrado es el jugador con mejor rendimiento de la selección. A pesar de que esta temporada Juventus, su equipo, tuvo un año para el olvido, el colombiano fue uno de los pocos que tuvo un rendimiento destacado. Polifuncional, líder y figura, Cuadrado es la esperanza de Colombia en esta doble fecha de eliminatorias.

Edwin Cardona (Boca Juniors, Argentina): Llamado a última hora por la baja de Juan Fernando Quintero, Cardona es el único 10 del equipo. El volante de Boca Juniors venía teniendo una gran temporada hasta que se enfermó de Covid-19. Desde ese momento, el mediocampista bajó su nivel y hasta este momento no ha podido recuperarlo. Faltará ver cuál es la intención de Rueda con el antioqueño.

Yairo Moreno (León, Méxivo): ¿Volante o lateral? Yairo Moreno fue el gran descubrimiento de Queiroz en su ciclo con la selección. Moreno viene jugando de lateral izquierdo en México y podría ser un jugador importante para Rueda en el esquema del equipo porque además llega con minutos.

Delanteros

Alfredo Morelos (Rangers, Escocia): Morelos, como es costumbre, llega a la selección como uno de los jugadores con mejor presente. El delantero viene de ser campeón y figura en Escocia con Rangers, pero ese buen rendimiento tendrá que revalidarlo en la selección. ¿Su cifras? Anotó 17 goles y dio 13 asistencias.

Duván Zapata (Atalanta, Italia): Zapata es otro de los delanteros que llega en buen estado de forma. El vallecaucano es uno de los llamados a reemplazar a Falcao García ya que en esta temporada anotó 19 goles con Atalanta y dio 14 asistencias. Titular indiscutido en Italia, el toro es uno de los jugadores con mejor rendimiento en Europa de la tricolor.

Luis Díaz (Porto, Portugal): El guajiro llega después de una temporada sin mayores aspavientos. Perdió la titularidad en Portugal, pero igual no tuvo una mala temporada. Su equipo, el mismo de Matheus Uribe, tuvo un buen año en la Champions League, pero Díaz no destacó. No obstante, es uno de los pocos extremos ofensivos que hay en el equipo por lo cual su desequilibrio puede marcar una diferencia importante para Reinaldo Rueda.

Luis Muriel (Atalanta, Italia): Muriel, como Cuadrado y Duván Zapata, son la apuesta ofensiva de la selección. El atlanticense viene de hacer la mejor temporada de su carrera tras quedar tercero en la tabla de goleadores de la Serie A con 22 dianas, detrás de Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku. Muriel es actualmente el segundo artillero con mejor promedio de gol de Europa y sin duda una de las cartas más importantes del seleccionado nacional.

Miguel Ángel Borja (Júnior): Uno de los consentidos de Rueda en su ciclo por Atlético Nacional. Borja es, sin duda, uno de los jugadores más determinantes del fútbol colombiano y la gran estrella del Júnior de Barraquilla. Borja regresa a la selección y tiene la plena confianza del entrenador. Puede ser un buen recambio.

Rafael Santos Borré (River Plate, Argentina): Uno de los nombres más pedidos en el último tiempo para el combinado nacional. Borré, máximo goleador de la era Gallardo en River, es uno de los mejores delanteros de América y, aunque no pasa por su momento más destacado, sus características y estilo de juego pueden darle otro estilo al equipo de Reinaldo Rueda.

Todo está servido para que la selección reconduzca el rumbo en la eliminatoria. Así llegan los jugadores que tendrán que sumar si o sí en los partidos contra Perú, el jueves, y contra Argentina, el martes.