Copa Argentina: Álvaro Montero, figura en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos

Álvaro Montero fue clave en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Boca Juniors avanzó en la noche de este miércoles a los cuartos de final de la Copa Argentina después de vencer 4-3 a Vélez Sarsfield en la definición por penales, luego del 0-0 registrado durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La figura de la noche fue el portero colombiano Álvaro Montero.

El guardameta guajiro fue determinante cuando llegó la hora de los penales y terminó inclinando la balanza a favor del Xeneize. Montero respondió con dos atajadas en la tanda, pues detuvo los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero para darle a Boca el tiquete a los ocho mejores del certamen.

Pero la suerte también le sonrió a Montero algunos minutos antes. En el cierre del tiempo regular, el arquero con pasado en Tolima y Millonarios cometió una falta dentro del área que fue sancionada como penalti. Dilan Godoy tuvo la oportunidad de darle la clasificación a Vélez, pero su remate terminó estrellándose en el poste y mantuvo con vida al Xeneize.

Después de la clasificación, el guajiro habló sobre las críticas y los cuestionamientos que había recibido recientemente y restó importancia a todo lo ocurrido. “Para mí eso es relativo. Tengo que actuar cuando se presentan las situaciones, a veces salen y a veces no. Tenemos que seguir trabajando y preparándonos para estar listos”.

De esta manera, el guajiro terminó amargándole la noche justamente a su exequipo. Antes de llegar a Boca y del reciente Mundial de Norteamérica 2026 en el que fue suplente de Camilo Vargas, Montero había defendido los colores de Vélez Sarsfield, donde dejó un registro de 19 partidos disputados y ocho vallas invictas durante su paso por el conjunto de Liniers.

Ahora Boca Juniors tendrá otro duelo de alto voltaje en los cuartos de final de la Copa Argentina. El xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se enfrentará con el Racing de Avellaneda, que consiguió su clasificación después de eliminar a Belgrano de Córdoba. La llave quedó 1-0 a favor de la Academia. El ganador de ese cruce avanzará a las semifinales del certamen.

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