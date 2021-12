Copa Libertadores, Sudamericana: Conmebol reveló los millonarios premios

🏆 ¡UN PASO GIGANTE!



🔝 A partir de 2022, las campeonas de la CONMEBOL #LibertadoresFEM recibirán US$ 1.500.000 y las vicecampeonas US$ 500.000.



⭐ UM PASSO GIGANTE! A partir de 2022, as campeãs da CONEMBOL #LibertadoresFEM receberão US$ 1.500.000 e as vice-campeãs US$ 500.000. pic.twitter.com/YnuxOvEuxB