Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Corea del Norte, la prueba de fuego de Colombia

La Tricolor, bajo la dirección de Freddy Hurtado, se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 ante uno de los proyectos más sólidos del fútbol internacional prejuvenil.

Daniel Bello
Daniel Bello
10 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Corea del Norte lidera el Grupo G del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con cuatro puntos, dos más que Colombia.
Corea del Norte lidera el Grupo G del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con cuatro puntos, dos más que Colombia.
Foto: FIFA

En la cancha 1 del Aspire Zone, Colombia encara hoy su partido más importante en el Mundial Sub-17. La Tricolor, dirigida por Freddy Hurtado, es tercera del Grupo G con dos unidades. Corea del Norte, líder de la zona, se presenta como el rival más complejo que han enfrentado hasta ahora los jóvenes tricolores. Perder podría significar la eliminación, empatar no asegura nada y ganar, el escenario ideal, se antoja difícil.

Corea del Norte no es un adversario del que se conozca demasiado, pero merece respeto. En el ámbito profesional, el país...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Colombia Sub 17

Colombia vs. Corea del Norte

Selección Colombia

Corea del Norte

Mundial Sub 17

Freddy Hurtado

Selección sub 17 de Colombia

Colombia Corea del Norte

Mundial Sub 17 de la FIFA

Aspire Zone

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.