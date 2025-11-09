Corea del Norte, la prueba de fuego de Colombia

Corea del Norte lidera el Grupo G del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con cuatro puntos, dos más que Colombia. Foto: FIFA

En la cancha 1 del Aspire Zone, Colombia encara hoy su partido más importante en el Mundial Sub-17. La Tricolor, dirigida por Freddy Hurtado, es tercera del Grupo G con dos unidades. Corea del Norte, líder de la zona, se presenta como el rival más complejo que han enfrentado hasta ahora los jóvenes tricolores. Perder podría significar la eliminación, empatar no asegura nada y ganar, el escenario ideal, se antoja difícil.

Corea del Norte no es un adversario del que se conozca demasiado, pero merece respeto. En el ámbito profesional, el país...