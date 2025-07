“Creo en ti”: la confianza de Vítor Pereira que llevó a Jhon Arias a los Wolves

El entrenador lo buscó personalmente, apostó por su talento y quiere hacerlo brillar ahora en una de las ligas más exigentes del mundo. Foto: Agencias EFE – AFP

Wolverhampton se alista para una nueva temporada con la mira puesta en consolidarse en la Premier League. Entre los movimientos que más expectativa generan está la inminente presentación de Jhon Arias, volante colombiano que dejó huella en el fútbol brasileño y que ahora se alista para su salto al fútbol inglés bajo la dirección de un viejo conocido: Vítor Pereira.

El entrenador portugués no necesitó referencias: ya conocía de primera mano el talento de Arias tras su paso por el Brasileirao. Fue él quien tomó la iniciativa de contactar al jugador y proponerle un nuevo capítulo juntos, esta vez en Europa. Esa llamada pesó. Pereira no solo lo buscó; le habló claro y con confianza. Para Arias, ese respaldo fue clave.

“Vítor me conoce, confía en mí y cree que podemos lograr cosas importantes juntos”, dijo Arias desde Brasil antes de su viaje a Inglaterra. No es común ver este nivel de conexión previa entre técnico y jugador en los fichajes actuales. Este no es un movimiento al azar: es una apuesta con historia compartida.

Llegada con respaldo y caras conocidas

El aterrizaje de Arias en Wolverhampton no será frío. André, su excompañero en Fluminense, lo espera en el vestuario. João Gomes, otro viejo rival en los duelos ante Flamengo, también será parte del entorno inmediato del colombiano. Ambos son más que conocidos: son figuras que le transmiten confianza y le facilitarán la adaptación.

Y como si fuera poco, también estará Yerson Mosquera, el defensor colombiano que vuelve tras una larga lesión y que espera recuperar protagonismo esta temporada. Wolverhampton suma talento, sí, pero también química y conexiones previas que pueden marcar la diferencia.

Arias no llega como una promesa sin pulir. En Fluminense se consolidó como figura y levantó la Copa Libertadores. Se fue del club como ídolo, agradecido y dejando la puerta abierta para un posible regreso. Su etapa en Brasil lo formó y ahora lo impulsa a medirse en una de las ligas más exigentes del mundo.

Mientras se ultiman detalles de su contrato y se cumplen los exámenes médicos de rigor, el mediocampista se prepara para integrarse cuanto antes a la pretemporada. Viene con ritmo competitivo, lo que facilitaría su inclusión rápida en los amistosos restantes del club.

Lo que viene para Arias y los Wolves

Estos son los próximos partidos de pretemporada donde Arias podría tener minutos si todo se concreta a tiempo:

26 de julio : Stoke City vs. Wolverhampton

30 de julio : Wolverhampton vs. Lens

3 de agosto : Girona vs. Wolverhampton

9 de agosto: Wolverhampton vs. Celta de Vigo

La Premier League arrancará oficialmente para los Wolves el 16 de agosto, en casa ante el Manchester City. Un debut intenso que podría marcar el inicio de una nueva etapa prometedora tanto para Arias como para Pereira.

