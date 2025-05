‘Cristianinho’, sangre ganadora: doblete y título con Portugal para el hijo de CR7

El delantero sub 15 de Portugal Cristiano dos Santos Junior "Cristianinho", hijo del delantero portugués Cristiano Ronaldo, participa en una sesión de entrenamiento en Cidade do Futebol, campo de entrenamiento en Oeiras, en las afueras de Lisboa, el 11 de mayo de 2025, antes del partido sub 15 de Portugal contra Japón el 13 de mayo de 2025 durante el Torneo Internacional Vlatko Markovic en Croacia.

Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA