Reiquiavique (Iceland), 19/06/2023.- Portugal player Cristiano Ronaldo attends a press conference a day ahead of the UEFA Euro 2024 qualifying soccer match between Iceland and Portugal, at Laugardalsvollur Stadium, in Reykjavik, Iceland, 19 June 2023. (Islandia) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

