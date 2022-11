Cristiano Ronaldo recibiría multa por declaraciones contra el Manchester United

El astro portugués Cristiano Ronaldo disparó fuerte declaración contra su equipo y el director técnico Erik Ten Hag. Foto: EFE - PETER POWELL

Las fuertes declaraciones que dio Cristiano Ronaldo contra su club, el Manchester United, en entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV, podrían traerle severas consecuencias. Según medios europeos, el club inglés ya analiza una dura sanción económica.

“Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera” fueron las explosivas declaraciones que CR7 lanzó contra su equipo y el director técnico Erik Ten Hag.

Las autoridades del club inglés ya se están asesorando con abogados para sancionar al futbolista portugués. De hecho, el medio británico Daily Star aseguró que la multa ascendería al millón de libras esterlinas, lo que en pesos colombianos equivale a 5.723.133.832.

Según el Diario As, las cabezas de los Diablos Rojos se reunieron para acordar esta cifra. Sin embargo, esto no sería lo único, ya que el club también podría prescindir del contrato del futbolista, que finaliza en 2023. El abogado experto David Seligman explicó en Express.co.uk: “Man United probablemente tendría motivos para rescindir el contrato de Ronaldo: incumplimiento material del deber implícito de confianza, así como términos expresos sobre desacreditar al club”.

En la última temporada el jugador ha entrado y salido de la alineación titular del Manchester United y se negó a ingresar como suplente en la victoria del mes pasado ante el Tottenham. Ello derivó en que quedara fuera del equipo para un subsecuente viaje a Chelsea.