Cristiano Ronaldo rompió un nuevo récord con la selección de Portugal: ¿cuál fue?

Tras la victoria 4-0 de Portugal sobre Liechtenstein por la clasificación para la Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo rompió otro récord en la historia del fútbol internacional. El capitán portugués alcanzó durante el Mundial de Catar 2022 196 partidos con su país.

Con ese juego en la Copa Mundo, igualó los mismos juegos que Bader Al-Mutawa de Kuwait. Hoy sumó su partido número 197, estableciendo una nueva marca en los libros del balompié. Además, también es quien ha disputado más encuentros con la banda de capitán

“Los récords son mi motivación. Quiero convertirme en el jugador con más partidos internacionales de la historia. Eso me enorgullecería. Pero no termina ahí. Todavía quiero que me llamen con mucha frecuencia”, dijo Cristiano previo al partido jugado esta tarde.

El próximo juego de Portugal será ante Luxemburgo el 26 de marzo.

Otros logros de Cristiano con Portugal

Puede que Cristiano Ronaldo se esté acercando al capítulo final con la selección de su país, pero ha logrado hacer historia con el uniforme rojo y verde. El jugador de 38 años ha marcado un total de 120 goles en 197 partidos desde que su debut en 2003 convirtiéndose en el máximo goleador en cuanto a selecciones.

La marca anterior la tenía Ali Daei, quien anotó 109 goles para Irán en sus 13 años con la selección nacional.

Ronaldo ha marcado en todas las Copas del Mundo en las que ha participado desde la primera en Alemania 2006, cuando anotó desde el punto contra Irán en la fase de grupos. CR7, quien es el máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid, anotó un gol en el Mundial de Sudáfrica 2010 y otro en Brasil en 2014.

La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue la más exitosa de Ronaldo, anotando cuatro goles, incluido un hat-trick en el empate 3-3 con España. En Catar 2022 marcó dos goles en la goleada 4-0 ante Suiza. El cinco veces ganador del Balón de Oro ha hecho un récord de 22 apariciones en la Copa del Mundo con Portugal.

Con 37 años y 292 días, Ronaldo también se convirtió en el hombre de mayor edad en marcar para Portugal en un Mundial.

