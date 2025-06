Cristiano vs. Yamal: duelo generacional en la final de la Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo, líder de Portugal (izq.) y Lamine Yamal, líder de España (der.). Foto: AFP - TOBIAS SCHWARZ FABRICE COFFRINI

Pasado contra futuro en el presente: el portugués Cristiano Ronaldo y el español Lamine Yamal, de 40 y 17 años respectivamente, dieron a sus selecciones el pase a la final de la Liga de Naciones de Europa y se verán las caras el domingo en busca del trofeo.

El de Múnich será un duelo generacional entre un jugador en el epílogo de su carrera y otro que está escribiendo el prólogo. Un pulso entre uno de los hombres que marcó una época junto a Lionel Messi y otro que parece destinado a emularles.

“Obviamente todos los jugadores le tenemos mucho respeto. Es una leyenda del fútbol. Yo haré mi trabajo, que es ganar. Y ya está”, dijo Yamal, con la gorra hacia atrás, el jueves en una conferencia de prensa en la que fue preguntado por ese inminente primer duelo de su carrera ante CR7.

Imitando su festejo

Yamal acababa de ser elegido mejor jugador del partido en la victoria 5-4 sobre Francia en semifinales, donde firmó un doblete que acabo siendo decisivo, como lo fue Cristiano en la víspera al dar el gol de la victoria a Portugal en el 2-1 sobre Alemania, la anfitriona de esta Final Four.

Después de anotar su segundo tanto a los franceses, que ponía un 5-1 provisional en el marcador, Yamal hizo una celebración que recordó directamente a uno de los festejos más míticos de Cristiano Ronaldo, al sentarse en una valla publicitaria y sonreír.

Cristiano Ronaldo ha reproducido ese festejo en varias ocasiones, incluso en su última etapa en el Al Nassr saudita, pero la celebración pasó sobre todo la historia cuando la hizo ante el Atlético de Madrid en semifinales de la Champions League en 2017.

Prodigio de precocidad

A la carrera de Yamal, que el próximo mes cumplirá 18 años, le queda obviamente mucho para poder alcanzar la de Cristiano Ronaldo (137 goles para Portugal en 220 partidos como internacional), pero por ahora sus logros y su madurez impresionan.

Es uno de los favoritos a ganar el próximo Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol y que Cristiano Ronaldo se llevó en cinco ocasiones, la primera de ellas en 2008, cuando tenía 23 años.

Todavía con 16 años, Yamal conquistó con España la Eurocopa, un torneo que la estrella de Portugal logró en una ocasión, en 2016, ya con 31 años.

La precocidad del joven catalán en el panorama futbolístico le ha ganado elogios en los últimos dos años, incluidos los de Cristiano Ronaldo.

“Creo que tiene mucho talento y potencial. Veremos qué pasa en su camino, pero creo que lo conseguirá”, dijo el portugués el pasado septiembre en el canal de YouTube del exfutbolista Rio Ferdinand.

¿Cuándo un Yamal-Messi?

Como jugador de la cantera del Barça, Yamal vivió siendo un niño los años de esplendor de los duelos Messi-Cristiano en los Clásicos del fútbol español.

¿Se dará algún día el duelo sobre el césped entre Yamal y la estrella albiceleste, que tiene 37 años? Por el momento no será en el inminente Mundial de Clubes, que Messi jugará con el Inter de Miami pero para el que el Barça de Yamal no se clasificó.

En el horizonte de 2026 aparece la perspectiva de un duelo España-Argentina, la Finalissima todavía sin fecha entre los campeones de Europa y Sudamérica. Sin olvidar el Mundial de ese mismo año, donde sus selecciones figuran entre las máximas candidatas a conquistar el trofeo.

