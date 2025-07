Crónica con un finalista del Mundial de Clubes

Fernando Panezzo, exárbitro FIFA, y Alireza Faghani, árbitro de la final del Mundial de Clubes. Foto: Fernando Panezzo

Mañana finaliza el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en los EE. UU. Tuve la oportunidad de ser voluntario en este mundial y compartir con los árbitros e instructores de la FIFA durante casi un mes.

Asistí al seminario de actualización a las reglas de juego, conociendo de primera mano el balón, su chip, la cámara que utilizaron los árbitros y todo el manejo de cámaras para lo relacionado con el VAR. Experiencia única e inolvidable que me permitió llenarme de conocimientos y conocer desde adentro el manejo del tema arbitral con los mejores del mundo. Enseñanzas todas, aprendizajes de los mejores, se pueden imaginar.

No dejan nada al azar: el equipo de instructores de talla mundial, encabezados por su presidente Pierluigi Collina, todo perfecto, en punto y oportuno, por eso son los mejores.

Definitivamente, compartir al lado de los mejores siempre nos llenará de amplitud conceptual e idoneidad para opinar. Todos, a pesar de su grandeza como árbitros, tienen una humildad como personas que refleja por qué están allí: desde su presidente Collina, con quien tuve la oportunidad de compartir varias veces conceptos y opiniones relacionadas con el fútbol, hasta cada uno de los instructores, árbitros y personal de apoyo que trabajamos por este equipo llamado TEAM ONE, el equipo de árbitros.

Las conclusiones serían muchas, pero para resumir rápidamente:

La tecnología llegó para quedarse. La IA será utilizada muy rápido para dirimir decisiones.

El nivel arbitral, inigualable, equilibrado por lo alto desde lo físico, técnico y conceptual.

El inglés, herramienta súper necesaria para comunicarse.

Las prácticas arbitrales siempre en compañía de equipos que jugarán, precisos en su táctica con los que estaban.

Nada se deja al azar: los desplazamientos, las faltas, cómo señalarlas, cómo comunicarse con su equipo arbitral, con el VAR.

Se entrena con los equipos. Definitivamente, por eso están los mejores.

La humildad de todo el personal habla de los conceptos modernos de relacionamiento que se deben tener con los demás.

Compartiendo con todos, pero con uno en especial: FAGHANI, el árbitro de la final.

Alireza Faghani, árbitro internacional de fútbol de 47 años, es uno de los árbitros activos más importantes de la FIFA en la actualidad.

De nacionalidad iraní, se fue para Australia en ocasión de todos los conflictos internos que tiene su país, y además porque su esposa es australiana. Se nacionalizó en Australia. Dirigió la final de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Catalogado como uno de los mejores del mundo, ya ha estado en mundiales de fútbol de Rusia y Catar, de gran desempeño, autoridad y don de persona.

Difícilmente un árbitro es nombrado para dirigir el partido inaugural y la final de un torneo, y él lo hace en la Copa Mundial de la FIFA 2025. El domingo 13 de julio dirigirá la final entre PSG y Chelsea, y dirigió el partido inaugural.

Tuve la oportunidad de compartir como parte de mi voluntariado tanto en las prácticas y entrenamientos como en el hotel de concentración. Y a pesar de que yo no hablaba inglés, pudimos comunicarnos y comentar apreciaciones sobre forma de dirigir: pausado, con autoridad, con impecable desplazamiento e interpretación a las reglas de juego y las nuevas modificaciones.

Así como juicioso, dedicado con su entrenamiento y muy buena persona. Eso le permitió ser designado para la final de este importante evento.

Me queda una anécdota: el día jueves, en el gimnasio, coincidimos y le dije que él iba a ser el árbitro de la final. Me manifestó su agradecimiento y me dijo: “No creo, va a ser Abatti, un árbitro brasilero”.

Nos despedimos, y se lo remarqué nuevamente: "TÚ VAS A SER EL ÁRBITRO DE LA FINAL".

Solo un abrazo y él, agradeciendo con mis palabras, quedaron en ese momento.

FERNANDO AUGUSTO PANEZZO ZULUAGA

EXÁRBITRO INTERNACIONAL DE COLOMBIA

VOLUNTARIO EN EL MUNDIAL DE CLUBES 2025 EE. UU..

