Cuadrado, década y media en la élite con 15 títulos europeos a cuestas

El volante colombiano, que firmó con el Pisa de la Serie A, llegó a Italia en 2009 para jugar con Udinese.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado posa con la camiseta del Pisa junto a la emblemática torre inclinada que es el principal atractivo turístico de la ciudad.
Foto: Pisa Sporting Club

A sus 37 años, Juan Guillermo Cuadrado sigue desafiando el tiempo. En una época donde la mayoría de los futbolistas colombianos ya han migrado a ligas de menor exigencia, el colombiano sigue firme en el corazón del fútbol europeo. Su más reciente fichaje por el Pisa, club de la Serie A italiana, marca el sexto equipo de su carrera en Italia y evidencia la vigencia de un jugador que ha sabido reinventarse una y otra vez.

Hace poco, en conversación con El Espectador, Cuadrado reflexionaba sobre su recorrido. “Siempre fui un niño muy...

