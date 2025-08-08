Cuadrado, década y media en la élite con 15 títulos europeos a cuestas

Juan Guillermo Cuadrado posa con la camiseta del Pisa junto a la emblemática torre inclinada que es el principal atractivo turístico de la ciudad. Foto: Pisa Sporting Club

A sus 37 años, Juan Guillermo Cuadrado sigue desafiando el tiempo. En una época donde la mayoría de los futbolistas colombianos ya han migrado a ligas de menor exigencia, el colombiano sigue firme en el corazón del fútbol europeo. Su más reciente fichaje por el Pisa, club de la Serie A italiana, marca el sexto equipo de su carrera en Italia y evidencia la vigencia de un jugador que ha sabido reinventarse una y otra vez.

Hace poco, en conversación con El Espectador, Cuadrado reflexionaba sobre su recorrido. “Siempre fui un niño muy...