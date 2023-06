Cuadrado resolverá su futuro después de sus compromisos con la selección

Juan Cuadrado (der) en acción con la Juventus durante un partido de la Serie A contra A.C. Milan. Foto: EFE - ALESSANDRO DI MARCO

El centrocampista colombiano Juan Cuadrado confirmó que ha recibido una propuesta de renovación del Juventus italiano, club en el que ha militado las últimas ocho temporadas, y se mostró confiando en poder llegar a un acuerdo para seguir en la entidad italiana.

”Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la selección”, explicó desde la concentración de Colombia en Valencia. “Me siento como en casa allí. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo y poder seguir en la élite”, agregó.

El futbolista de 34 años está estos días concentrado con Colombia en Valencia para preparar los amistosos que su equipo nacional jugará contra Irak y contra Alemania. Entre los convocados, el nacido en Necoclí es el de más rodaje con la selección, con 113 compromisos disputados.

En cualquier caso, Cuadrado aseguró que no cree que cambiar la Serie A italiana por otra liga que no sea tan potente le pudiera perjudicar para ir a la selección. Con la camiseta de la Juve, el antioqueño ha jugado 314 partidos, anotado 26 goles y brindado 65 asistencias.

”De igual manera, otras ligas vienen creciendo y si estás jugando, rindiendo y aportando puedes ser tenido en cuenta para el llamado del Profe. No es importante si estás en Turquía o en Arabia porque ha llamado a jugadores que estaban en esas ligas”, recordó.

Cuadrado subrayó que en los dos encuentros amistosos que afrontarán en Europa en los próximos días, el primero este sábado en Valencia (España) ante Irak y el segundo en Alemania, deben tratar de alargar la condición de invictos que tienen desde la llegada a su banquillo del argentino Néstor Lorenzo.

