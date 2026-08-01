¿Cuándo empiezan las grandes ligas de Europa? Fechas de inicio para la temporada 2026/27

Luis Díaz quiere levantar más títulos con Bayern Múnich en la temporada 2026/2027. Foto: Bayern, vía X

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Después del Mundial de Norteamérica 2026, puede que los fines de semana futboleros hayan quedado algo desprovistos. Durante varias semanas, el fútbol de clubes hizo una pausa para darle todo el protagonismo a la cita más importante del cuatrienio. Sin embargo, las principales ligas de Europa todavía no vuelven a la acción, aunque cada vez falta menos.

Por estos días, los grandes equipos del continente afinan detalles en plena pretemporada. Los entrenamientos, amistosos y giras internacionales marcan la agenda de las potencias europeas, mientras los jugadores regresan de sus vacaciones. Ese es el caso de Luis Díaz, quien este fin de semana recién se incorporó al Bayern Múnich.

Justamente, Díaz, el mejor futbolista colombiano que milita actualmente en Europa, deberá esperar todavía unas semanas para disputar su primer partido oficial de la campaña. El guajiro tendrá minutos cuando comience la Bundesliga, prevista para el 28 de agosto, fecha en la que volverá a rodar el balón en el campeonato alemán.

No obstante, Lucho puede tener acción de manera oficial antes, ya que Bayern Múnich jugará contra Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania el 22 de agosto. La cita será en el Signal Iduna Park.

¿Cuándo arrancan las otras ligas principales de Europa?

La primera de las cinco grandes ligas en abrir el telón será el país de los campeones del mundo, que dará su puntapié inicial el 15 de agosto con el duelo entre Alavés y Getafe. LaLiga de España volverá a reunir a varios de los mejores futbolistas del planeta y los ojos estarán puestos en un nuevo capítulo de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid.

La Premier League de Inglaterra, considerada por muchos como la mejor liga del mundo, volverá el 21 de agosto. El campeonato inglés, además de su enorme competitividad, contará una vez más con una importante presencia colombiana, siendo la liga de las cinco grandes que reúne al mayor número de futbolistas del país en la actualidad.

Ese mismo 21 de agosto también comenzará la Ligue 1 de Francia, mientras que la Serie A italiana levantará el telón un día después, el 22 de agosto. En el campeonato italiano volverán a destacar representantes colombianos como Jhon Lucumí, defensor del Bologna, y Duván Zapata, capitán y delantero del Torino.

Una vez las ligas entren en ritmo de competencia, buena parte de la atención se trasladará hacia los torneos continentales. La expectativa será especialmente alta por el inicio de la fase de liga de la Champions League, que comenzará el 15 de septiembre de 2026, con los mejores clubes buscando el título más prestigioso de Europa.

El Espectador y La Sede, su sección deportiva, seguirán de cerca cada jornada de las principales ligas europeas, con especial atención al desempeño de los futbolistas colombianos. Los resultados, las actuaciones de los cafeteros y todas las novedades de la élite del fútbol internacional tendrán un seguimiento permanente en nuestro portal y nuestras redes.

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