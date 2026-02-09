Cuando las joyas no “Durán” en sus equipos: la paradoja de Jhon Jáder

Jhon Jáder Durán ha salido del radar de la selección de Colombia. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

Jhon Jáder Durán aterrizó en San Petersburgo con la esperanza de encontrar estabilidad y minutos en el Zenit, club que lo recibió cedido por Al-Nassr hasta junio sin opción de compra. El fichaje representa una nueva oportunidad para que el joven delantero colombiano recupere ritmo goleador.

En Zenit buscará consolidarse en la élite europea después de pasos fugaces por Turquía y Arabia Saudita, con la urgencia de recuperar la regularidad que nunca terminó de encontrar en su etapa reciente. Allí lo espera Wilmar Barrios, compatriota y referente...