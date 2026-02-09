Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuando las joyas no “Durán” en sus equipos: la paradoja de Jhon Jáder

Con apenas 22 años, el antioqueño ya pasó por cuatro equipos en las últimas dos temporadas. Su talento es indiscutible pero convive con la falta de continuidad y decisiones que lo alejaron de la élite y la selección.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
09 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Jhon Jáder Durán ha salido del radar de la selección de Colombia.
Jhon Jáder Durán ha salido del radar de la selección de Colombia.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA

Jhon Jáder Durán aterrizó en San Petersburgo con la esperanza de encontrar estabilidad y minutos en el Zenit, club que lo recibió cedido por Al-Nassr hasta junio sin opción de compra. El fichaje representa una nueva oportunidad para que el joven delantero colombiano recupere ritmo goleador.

En Zenit buscará consolidarse en la élite europea después de pasos fugaces por Turquía y Arabia Saudita, con la urgencia de recuperar la regularidad que nunca terminó de encontrar en su etapa reciente. Allí lo espera Wilmar Barrios, compatriota y referente...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Jhon Durán

Jhon Jáder Durán

Durán

Aston Villa

Envigado

Chicago Fire

Al Nassr

Fenerbahce

Zenit

John Duran

John Durán

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.