Cuando Maradona no pudo jugar con el Sheffield United y se enojó

El 19 de julio de 1978, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer una resolución que impedía la transferencia de 40 jugadores jóvenes al exterior, entre los que se encontraba Diego Armando Maradona.

El prodigio zurdo tenía entonces 18 años y jugaba en Argentinos Juniors. Luego de un partido contra Unión de Santa Fe, manifestó: “Es mi último partido en Argentinos Juniors. Los directivos se portaron mal conmigo y ahora me quiero desquitar”.

Y es que según reposa en un artículo de El Gráfico del 25 de julio de 1978 —año en el que Menotti dejó a Maradona afuera de la lista del Mundial que terminó ganando Argentina—, “Argentinos Juniors no vendió al jugador porque pretendía más de 900.000 dólares”.

La negociación frustrada enojó al “10”, quien en Sheffield hubiera visto duplicado y hasta triplicado su salario. “¿Cómo me voy a sentir? Todavía no me explico por qué no me transfirieron. Estaba todo arreglado, tenía asegurado mi futuro y el de mi familia. Me tocaban más de 300 mil dólares (…) Yo no sé, esta es una amargura muy difícil de soportar”.

Maradona se quedó en Argentinos Juniors, luego fue a Boca Juniors, a Barcelona y se terminó convirtiendo en leyenda en Napoli y la selección de Argentina, con la que conquistó el Mundial de México 1986. El pasado 25 de noviembre, hace exactamente siete meses, murió a los 60 años de edad, dejando un legado eterno.