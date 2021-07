Cuando Messi desapareció del colegio y pocos sabían dónde estaba

“Un leprosito que se las trae”, tituló el diario rosarino La Capital el 3 de septiembre del 2000. Transcurrían los días en los que Lionel Andrés Messi Cuccittini demostraba su talento descomunal en el equipo juvenil de Newell’s Old Boys y era el dueño de la pelota en los recreos del colegio Las Heras, en el sur de la ciudad en la que nació. Por esa época se realizaban exámenes académicos claves. El zurdo prodigio le pidió permiso a su profesora para desarrollar las evaluaciones escolares otro día o que le enviara trabajos para la casa, pero ella no accedió. Y, luego, él no apareció.