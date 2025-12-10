Real Madrid vs. Manchester City: una batalla por mucho más que solo tres puntos

Carlo Ancelotti, ahora entrenador de la selección de Brasil, y Pep Guardiola, director técnico del Manchester City desde 2016. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Miércoles 4 de mayo de 2022. Real Madrid perdía 1-0 frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El club inglés ya había amenazado tres veces con ampliar el marcador y sepultar por completo las ilusiones de los españoles de volver a una final de Champions.

Fue en ese momento que una exhalación de coraje, valentía y mística, parte de la identidad merengue, dejó a Rodrygo frente a Ederson para que el extremo brasileño marcara el empate 1-1 al minuto 89. Dos minutos después, volvería a hacerlo para empatar 5-5 la serie.

Y...