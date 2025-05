¿Cuánto dinero recibirá PSG tras quedar campeón de la Champions League?

Achraf Hakimi (izq.) y Ousmane Dembélé celebran su victoria en la Liga de Campeones con el trofeo en sus manos. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

En una noche que ya es leyenda, París Saint-Germain conquistó por fin su ansiada primera Champions League, con una goleada memorable de 5-0 sobre Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. La figura de la noche fue el joven francés Désiré Doué, quien anotó dos goles y brindó una asistencia.

Además de llevarse la primera orejona de su historia, el cuadro parisino será también merecedor de una importante suma de dinero. La UEFA, organizador del torneo de clubes más importante del mundo, contempla que el campeón reciba un total de 25 millones de euros.

El monto, convertido a la moneda colombiana, equivale a $116.735′000.000. Sin embargo, este dinero es secundario para el PSG, pues la Liga de Campeones fue un objetivo que buscó durante décadas, sobre todo desde que el gobierno catarí adquirió el equipo hace más de quince años.

Los otros premios de los finalistas de la Champions League

Con la victoria en Múnich, los parisinos consiguieron también su boleto a distintos torneos internacionales. El próximo 13 de agosto enfrentarán al Tottenhm Hotspur en la Supercopa de Europa. A final de año, los dirigidos por Luis Enrique jugarán la Copa Intercontinental. También clasificaron para el Mundial de Clubes de 2029.

El Inter de Milán no encontró la forma de darle vuelta a la situación y no pudo festejar la cuarta Champions de su historia. Sin embargo, no se irán con las manos vacías, pues el subcampeón de este torneo es merecedor de 15 millones de euros (70.041′000.000 pesos colombianos).

Tanto el PSG como su rival en esta final europea acumularon todavía más dinero por lo que ha sido su paso en esta Liga de Campeones, pues por cada victoria y ronda superada la UEFA también destinaba montos. En el caso de los parisinos, el total ascendería a los 108 millones de euros.

