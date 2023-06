¿Cuánto ganará Messi en el lnter de Miami? Este sería su millonario salario

Lionel Messi, durante un entrenamiento de la selección de Argentina, luego de conseguir el título de campeón del mundo en Catar 2022. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Después de su salida del Paris Saint Germain, Lionel Messi jugará en la Major League Soccer, de Estados Unidos, tras 23 años continuos en Europa. Luego de una carrera llena de títulos, en la que levantó todos los trofeos a los que un futbolista puede aspirar, el capitán de la selección Argentina decidió incorporarse al equipo de David Beckham, el Inter de Miami.

Miami Heat le da la bienvenida a Lionel Messi en pleno juego 3 por las finales de la NBA. pic.twitter.com/PBeG4F6Aql — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 8, 2023

Contrato de Messi en el Inter de Miami

Según el medio The Athletic, Messi ganará en su nuevo equipo unos US$ 40 millones por temporada y se quedará al menos durante tres años. Al finalizar el segundo existe la posibilidad de que el jugador salga del club, en caso de que ambas partes estén de acuerdo con la decisión. Si se mantiene por el tiempo previsto, recibiría un total de US$ 120 millones.

Además de su salario, el contrato contempla ganancias adicionales por transmisión de televisión y una comisión por la venta de indumentaria del equipo. Messi recibiría una parte de las ganancias que obtiene la MLS por los contratos de transmisión que tiene con Apple TV. La plataforma ofrece un MLS Season Pass, que funciona como un pase por temporada para ver los partidos de la liga y que, según el gigante tecnológico, aumentaría considerablemente sus suscriptores con la llegada del argentino.

¿Que le ofrece Inter Miami a Messi?

Adicionalmente, el club le habría ofrecido a Messi una comisión en las ventas que se realicen de la indumentaria, ya que ambos, el equipo y el jugador, son patrocinados por Adidas. Así, tal como ocurrió en su momento con Michael Jordan, Messi se llevaría un porcentaje de los beneficios generados por su llegada al club de la Florida.

Lionel Messi PSG

En el verano de 2021, cuando Messi fichó por el PSG, el stock de camisetas del jugador se agotó tan solo 24 horas después de que el club parisino anunciara su llegada. Según un estudio del Observatoire du Sport Business, durante ese tiempo el equipo ganó más de 30 millones de euros, solo por la venta de las camisetas de Messi.

En las tiendas oficiales del PSG se hicieron filas interminables de hinchas que querían comprar la camiseta, cuya demanda aumentó en un 40 por ciento. Además, del total de camisetas vendidas del equipo, el 60 por ciento tenía el nombre de Messi estampado en la espalda. Con estos antecedentes, es fácil comprender el optimismo con el que el club de Miami espera la llegada del astro argentino.

Finalmente, el contrato también contemplaría un acuerdo para asegurar el futuro financiero de Messi tras el retiro. Se trata de una promesa de accionista que le permitiría al exjugador del Barcelona y PSG comprar parte de las acciones del Inter de Miami, o de algún otro equipo de la Major League Soccer en el futuro, tal como ocurrió con el volante inglés, David Beckham, quien jugó en los Ángeles Galaxy en condiciones similares.

