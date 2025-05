Daniel Muñoz ganó doble premio en el Crystal Palace tras una temporada inolvidable

El antioqueño fue la figura más destacada del equipo inglés en una de las temporadas más memorables de la historia del club. Foto: AFP - ADRIAN DENNIS

El sur de Londres vivió una jornada para el recuerdo. Miles de aficionados del Crystal Palace salieron a las calles para celebrar el histórico título de FA Cup, el primero en la historia del club. La caravana con los jugadores recorrió la ciudad con el trofeo en alto hasta llegar a Selhurst Park, donde la fiesta continuó entre abrazos, cánticos y reconocimientos.

Dentro del estadio, el club homenajeó a los protagonistas de una temporada inolvidable, en la que no solo alzaron la copa más antigua del fútbol mundial, sino que también alcanzaron su récord de puntos en Premier League: 53. Entre tantos aplausos, uno de los más grandes fue para Daniel Muñoz.

El colombiano, que apenas lleva un año y medio en Inglaterra, fue elegido como el mejor jugador del Crystal Palace en dos votaciones distintas: una hecha por sus compañeros de equipo y otra por los propios aficionados. En ambas, Muñoz se impuso con claridad, por encima de figuras como Jean-Philippe Mateta y Dean Henderson.

“Mi inglés no es muy bueno, pero estoy muy feliz. Ustedes son fantásticos. Muchas gracias. Los amo”, dijo entre risas, visiblemente emocionado, frente a una tribuna rendida a sus pies.

Y razones no faltan. El lateral derecho ha sido un motor incansable por la banda. En 46 partidos disputados esta temporada —37 de Premier League, seis de FA Cup y tres de la Copa de la Liga— sumó seis goles y ocho asistencias. Anotó en partidos clave: contra Newcastle, Manchester City, Fulham y Brighton en liga, y contra Doncaster Rovers y Millwall en FA Cup, siendo decisivo en la campaña que culminó con la conquista del trofeo en Wembley.

Muñoz también ganó en dos ocasiones el premio al Gol del Mes, fue elegido Jugador del Mes de NET88 en febrero, y recientemente renovó su contrato a largo plazo con el club. Su energía, disciplina táctica y capacidad para influir en ataque y defensa lo han convertido en una pieza indispensable para el equipo londinense.

“Esto me obliga a seguir con los pies en la tierra, trabajando con más humildad y sacrificio. No quiero ser como nadie más, quiero dejar mi propia huella en este club que me abrió las puertas. Estos números reflejan el esfuerzo que hice, pero también el de mis compañeros. Esto no se logra jugando solo”, declaró en entrevista con ESPN.

Tras esta temporada consagratoria, el defensor se concentra ahora en los próximos retos con la Selección Colombia, que enfrentará a Perú y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Después llegará el merecido descanso, antes de regresar a Londres para iniciar la pretemporada y encarar un nuevo desafío: la Community Shield ante el Liverpool.

Daniel Muñoz no solo conquistó un título histórico. También se ganó el corazón de un club y su gente. Y lo hizo a su manera: con entrega, carácter y mucho fútbol.

