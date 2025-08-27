No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De Ibagué a Nom Pen: el colombiano que se convirtió en el “10″ de Camboya

Andrés Nieto soñó con ser profesional en su tierra, pero la vida le abrió una puerta en otras latitudes: hoy es ídolo en el fútbol camboyano.

Daniel Bello
Daniel Bello
27 de agosto de 2025 - 01:00 a. m.
Andrés Nieto en acción con la selección de Camboya.
Andrés Nieto en acción con la selección de Camboya.
Foto: FFC

En medio de aquel calor húmedo del sudeste asiático, un volante colombiano porta la camiseta número 10 de los Guerreros Angkor. Cuando suenan las primeras notas del himno de Camboya, Andrés Nieto, quien no nació allá, se siente como uno más, pero ¿cómo terminó jugando para dicha selección?

Nieto nació en Bogotá hace 29 años, pero fue en Ibagué donde creció y se formó como futbolista. Cuando tenía cinco años ingresó a la Academia Tolimense —la misma en la que surgió James Rodríguez—, semillero del departamento musical. Allí estuvo durante una...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Andrés Nieto

Camboya

Phnom Penh Crown

Nom Pen

Jemeres Rojos

Bhayangkara

Selección de Camboya

Sudeste asiático

Nieto

Deportes Tolima

Academia Tolimense

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar