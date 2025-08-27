De Ibagué a Nom Pen: el colombiano que se convirtió en el “10″ de Camboya

Andrés Nieto en acción con la selección de Camboya. Foto: FFC

En medio de aquel calor húmedo del sudeste asiático, un volante colombiano porta la camiseta número 10 de los Guerreros Angkor. Cuando suenan las primeras notas del himno de Camboya, Andrés Nieto, quien no nació allá, se siente como uno más, pero ¿cómo terminó jugando para dicha selección?

Nieto nació en Bogotá hace 29 años, pero fue en Ibagué donde creció y se formó como futbolista. Cuando tenía cinco años ingresó a la Academia Tolimense —la misma en la que surgió James Rodríguez—, semillero del departamento musical. Allí estuvo durante una...