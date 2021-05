De la mano de Hernán Crespo, Sao Pablo cortó una racha de nueve años sin títulos

🗣️🏆 DANI: "Esse título é diferente porque conquistei com meu time do coração. Além da dedicação, entra o sentimento. Me tornei jogador por causa do São Paulo, é muito especial estar aqui. Estou nas nuvens agora. Ser campeão aqui é indescritível"#1NovoTempo#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/f2BCOX4jP5