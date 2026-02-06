Del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez: los volantes ’10′ colombianos que jugaron la MLS

Carlos "El Pibe" Valderrama y James Rodríguez son dos de los más grandes referentes en la historia de la selección de Colombia. Foto: MLS

Carlos Alberto Valderrama llegó a la MLS cuando la liga todavía estaba aprendiendo a pronunciar su propio nombre. En 1996, el Pibe aterrizó en Estados Unidos con 34 años, una melena imposible de ignorar y el peso simbólico de ser el futbolista más reconocible del campeonato naciente.

Su primer equipo fue el Tampa Bay Mutiny, una franquicia hoy desaparecida pero fundamental en la historia temprana de la liga. Allí, el samario fue capitán y cerebro desde el primer día, en una MLS que necesitaba referentes internacionales para legitimar su...