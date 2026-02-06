Logo El Espectador
Del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez: los volantes ’10′ colombianos que jugaron la MLS

El fútbol de Estados Unidos también aprendió a jugar con buen pie colombiano. Durante casi tres décadas, varios creativos tricolores dejaron huella en su máxima categoría.

Daniel Bello
06 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Carlos "El Pibe" Valderrama y James Rodríguez son dos de los más grandes referentes en la historia de la selección de Colombia.
Foto: MLS

Carlos Alberto Valderrama llegó a la MLS cuando la liga todavía estaba aprendiendo a pronunciar su propio nombre. En 1996, el Pibe aterrizó en Estados Unidos con 34 años, una melena imposible de ignorar y el peso simbólico de ser el futbolista más reconocible del campeonato naciente.

Su primer equipo fue el Tampa Bay Mutiny, una franquicia hoy desaparecida pero fundamental en la historia temprana de la liga. Allí, el samario fue capitán y cerebro desde el primer día, en una MLS que necesitaba referentes internacionales para legitimar su...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

