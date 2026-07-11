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11 de julio de 2026 - 04:00 p. m.

Maradona y el Mundial de 1986: el día en que fue dios y hombre al mismo tiempo

Diego Armando Maradona convirtió dos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Uno fue la mayor trampa jamás celebrada. El otro, la obra maestra más grande que ha visto un Mundial. Aquella tarde contra Inglaterra definió para siempre quién fue el 10.

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