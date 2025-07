“Diogo Jota fue fundamental en mi llegada a Liverpool”: Luis Díaz, en entrevista

Luis Díaz (izq.) abraza a Diogo Jota (cent.). Foto: EFE - NEIL HALL

El repentino fallecimiento de Diogo Jota estremeció al mundo del fútbol, pero en especial a quienes compartieron camerino, viajes y momentos personales con él.

Uno de ellos fue Luis Díaz, quien expresó su dolor en redes sociales el mismo día en el que se conoció la noticia.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André 🕊️”, escribió el guajiro en su cuenta de Instagram el jueves, horas después de conocerse la noticia.

El viernes, afectado, Díaz habló con Despierta Win, se refirió al golpe anímico que significó la muerte de su compañero y al vínculo cercano que los unía.

Esto dijo Luis Díaz sobre la muerte de Diogo Jota

“Es muy duro. Es muy duro encontrarte con una noticia como esa. Lo primero que hice al despertar fue mirar la noticia. Muy triste por lo sucedido. A la familia, entre nosotros, nos agarró desprevenidos, y creo que nadie está preparado para esas noticias”, empezó diciendo el delantero. Luego, recordó el papel clave que tuvo el portugués en su proceso de adaptación al club inglés.

“Fue un compañero fundamental en mi llegada a Liverpool, porque bueno, me acogió su familia, me acogió él. Se hizo una gran amistad. Teníamos una gran rivalidad sana y era importante. Coincidíamos siempre en muchísimas cosas. Entonces, nada, solo quiero desearle mucha fuerza, darle muchísima fuerza a su familia, a su esposa, a sus hijos que dejó en camino, porque la verdad deben estar sufriendo muchísimo por esta terrible noticia. Muchísimo, muchísimo. Fue increíble. Despierto y miro la noticia, y de verdad que se me salieron las lágrimas. Un dolor muy, muy, muy grande”, afirmó.

Díaz también reiteró que el gesto que tuvo Jota con él, cuando sus padres fueron secuestrados por el ELN, es algo que no podrá olvidar jamás. “Además, recuerdo que él tuvo un gesto muy bonito conmigo, y eso siempre me lo voy a llevar presente, así como lo dije en la foto que subí a la red social”, señaló.

¿Qué le pasó a Diogo Jota?

Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool, murió junto a su hermano André en un trágico accidente de tránsito ocurrido en una autovía cerca de Zamora, España, cuando su vehículo Lamborghini se salió de la vía tras el posible estallido de una rueda y se incendió.

Ambos fallecieron calcinados antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Jota, de 28 años, había llegado al Liverpool en 2020 y era una figura destacada tanto en el club como en la selección de Portugal. La noticia generó conmoción en el fútbol mundial; el club inglés, la federación portuguesa y diversas figuras lamentaron profundamente su muerte.

Tributes around Anfield ❤️ pic.twitter.com/Uf0YHScTOt — Liverpool FC (@LFC) July 4, 2025

¿Luis Díaz se va de Liverpool?

En la misma entrevista, el atacante colombiano también fue consultado por los rumores sobre una posible llegada al Barcelona. Aunque no dio detalles específicos, sí reconoció que hay conversaciones en curso, aunque con cautela. “No se sabe todavía. Estamos ahí hablando con las directivas, estamos tranquilos donde estoy. Entonces, nada, estamos ahí, con temas por hablar”, dijo.

Liverpool, por su parte, ha dejado claro que no tiene intención de venderlo, por lo que su salida no parece sencilla.

Más allá de su futuro en clubes, Díaz cerró la conversación con un mensaje de optimismo respecto a la selección Colombia. “Tenemos ahora mismo claro lo que queremos, los objetivos que queremos, que es clasificar al Mundial. Hicimos un buen partido ahí con Argentina. Entonces, nada, tenemos que seguir con esta tónica de seguir creciendo, que es lo más importante”.

Y concluyó con un mensaje directo a los colombianos: “Solo mandarles un mensaje de que sigan apoyando a la selección, que ellos también juegan un papel importante para nosotros”.

