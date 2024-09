DT del Rayo habló de las suplencias de James: “No me importan las preguntas”

El centrocampista colombiano del Rayo Vallecano James Rodríguez durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Rayo Vallecano y Osasuna disputan este lunes en el estadio de Vallecas. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

El entrenador de Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, volvió a referirse a la situación de James Rodríguez antes del enfrentamiento contra Leganés de este sábado, en el que la gran incógnita sigue siendo si el colombiano tendrá minutos.

Pérez, que ya había explicado su decisión de dejar a James en el banco en el empate contra Girona, reiteró su admiración por el cucuteño, aunque también dejó claro que la decisión de alinearlo dependerá de lo que necesite el equipo.

“Es un jugador que me encanta, me gusta, es de nivel mundial, es el mejor jugador de la Copa América”, aseguró Pérez.

“Estoy encantado con que esté en el equipo, pero creo que voy dejando claro un poco cuál es mi idea. En su caso, viene de una actividad grande, a pesar de que sea el mejor, se puede lesionar igual que todos y elijo a los que creo que son los mejores para ganar ese partido”, explicó, haciendo alusión a la gestión cuidadosa de su plantilla y la necesidad de evitar lesiones.

La titularidad de James Rodríguez, un tema recurrente para Íñigo Pérez

La incógnita sobre la titularidad de James no es nueva. En el último partido, Íñigo Pérez dejó claro que sus decisiones no estaban centradas en los nombres, sino en la dinámica y necesidades del equipo en cada partido.

“Los jugadores que entraron eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. A eso se debe que James no entrara”, comentó tras el empate ante Girona, justificando por qué el cucuteño no tuvo minutos.

En la previa de este nuevo partido, Pérez también se refirió al impacto mediático y la presión que implica tener a James Rodríguez en su equipo. “Realmente no sufro con las preguntas sobre James. No me importan. Entiendo vuestro trabajo y soy empático con ello y con lo que genera James. Tengo la fortuna, o no, de no vivir en un mundo virtual. Me llegan cosas. Tengo familia e hijos. Quieras o no, te van llegando cosas de la manera en la que no quieres que te lleguen... pero estoy tranquilo, sabiendo que siempre habrá críticas”, añadió.

“James Rodríguez es muy profesional”

El técnico también aprovechó para destacar la actitud profesional de James: “Sobre él puedo decir más de lo mismo; ha jugado en la élite, sigue siendo élite y es muy normal. El aura y el endiosamiento, lo hacemos los que estamos fuera. Es gente muy sencilla con la que puedes dialogar perfectamente. Él es muy profesional”.

La expectativa crece a medida que se acerca el pitazo inicial en un estadio que se espera lleno. ¿Será esta la oportunidad de ver a James Rodríguez nuevamente en acción?

Según Íñigo Pérez, la decisión se tomará en función de las necesidades del equipo, dejando en el aire la posibilidad de que el ‘10′ de Colombia sume minutos este fin de semana.

¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝙫𝙞𝙚𝙧𝙣𝙚𝙨! 😁



⚡️ Mañana juega el ℝ𝕒𝕪𝕠 ⚡️ pic.twitter.com/YcNnYCP1Tq — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 27, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador