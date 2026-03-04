Duván Vergara y Óscar Cortés llaman la atención en Argentina: así fueron sus goles, en video

Duván Vergara (izq.) y Óscar Cortés (der.) en sus respectivas celebraciones. Foto: Racing de Avellaneda y Huracán, vía X

Duván Vergara fue la gran figura de Racing de Avellaneda en la victoria como visitante ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro.

El colombiano fue titular y marcó un doblete que encaminó el triunfo de su equipo. El primero llegó al minuto 35, cuando anticipó a un defensor por el sector izquierdo y definió casi sin ángulo con pierna derecha ante el arquero Luis Ingolotti.

Luego, al minuto 81, volvió a aparecer en el centro del área tras un pase de Zuculini para sellar su doblete. La goleada la completó Santiago Germán Solari al 95 y Racing quedó sexto del grupo B con 11 puntos.

Cortés y una noche inspirada con Huracán

Óscar Cortés también tuvo una noche destacada con Huracán en la victoria ante Belgrano en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El delantero colombiano, que llegó al club en enero procedente de Rangers de Escocia, marcó su primer gol con el equipo y además aportó una asistencia. Su anotación llegó al minuto 20, tras aprovechar un error en la salida del rival y definir con pierna izquierda.

Más tarde, en el segundo tiempo, asistió a Thaiel Peralta para el tercer tanto del encuentro en un partido en el que Cortés disputó 71 minutos.

La jornada en Argentina volvió a ser positiva para los futbolistas colombianos. Vergara brilló con un doblete que impulsó a Racing en la tabla, mientras que Cortés firmó su primera gran actuación con Huracán al aportar gol y asistencia. Ambos delanteros confirmaron el buen momento de los jugadores colombianos en el fútbol argentino y fueron protagonistas en los triunfos de sus equipos en la octava fecha del campeonato.

