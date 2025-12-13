Edwuin Cetré se consagró campeón con Estudiantes de la liga de Argentina

Edwuin Cetré (centro) levantó un nuevo título con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la liga argentina este sábado tras imponerse a Racing Club en la definición por penaltis (6-5), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El colombiano Edwuin Cetré fue parte del plantel que levantó el trofeo.

Racing había logrado ponerse en ventaja en Santiago del Estero a diez minutos del final del tiempo regular gracias a Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero quedó mano a mano con el arquero Fernando Muslera, lo encaró y definió por encima suyo, superando también a los defensores que intentaron bloquear el remate sobre la línea.

Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse hacia la Academia, Estudiantes encontró la igualdad en tiempo de descuento. José Sosa cobró un tiro libre desde el costado derecho y Guido Carrillo apareció en el área para conectar de cabeza, enviando la pelota al fondo de la red y forzando la definición al alargue.

En el tiempo extra se evidenció el desgaste físico de ambos equipos, así como una cautela lógica ante el miedo a cometer errores decisivos. Aun así, Racing tuvo la opción más clara de la prórroga, pero Martínez no pudo concretar su doblete tras un cabezazo que fue bien contenido por Muslera.

La final se resolvió desde el punto penalti. Cetré vivió un momento de tensión, pues su cobro fue desviado por Facundo Cambeses y el balón terminó estrellándose en el travesaño. Más tarde, Muslera mantuvo con vida al Pincharrata al atajar el remate de Gastón Martirena.

¡¡LOS FESTEJOS DEL PINCHA CAMPEÓN DEL #TorneoClausura!! ¡¡ESTUDIANTES LE GANÓ UNA INFARTANTE FINAL A RACING Y AHORA SOLO QUEDA DISFRUTAR!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fJYEciOW2N — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

La serie se extendió hasta la muerte súbita. Cambeses estuvo cerca de detener el disparo de Facundo Rodríguez, pero el balón se le escapó por debajo del cuerpo y terminó en gol. Luego, Franco Pardo falló para Racing al estrellar su remate en el poste derecho, desatando la celebración pincha.

En Racing fue titular el colombiano Duván Vergara, quien estuvo en cancha durante 87 minutos, cuando su equipo todavía ganaba la final. Sin embargo, el desenlace fue favorable para Estudiantes y para Edwuin Cetré, quien, pese al penalti errado, levantó el título de campeón del fútbol argentino.

