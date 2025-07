El adiós de un ídolo: vea el emotivo video de Arias en su despedida de Fluminense

Antes de partir rumbo a Inglaterra, Jhon Arias compartió un video en el que repasa su paso por el club y agradece a todos los que formaron parte de su camino. Foto: @Fluminense

Jhon Arias cerró su ciclo en Fluminense. Después de casi cuatro años en los que se ganó el respeto de sus compañeros y el corazón de la hinchada, el colombiano cambia el calor de Río de Janeiro por la intensidad de la Premier League. Su destino: Wolverhampton Wanderers.

Arias no se va por la puerta de atrás. Se va como ídolo, con un legado claro: 230 partidos jugados, 47 goles, 55 asistencias y cuatro títulos que incluyen una histórica Copa Libertadores en 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. Llegó en agosto de 2021 desde Santa Fe y se convirtió, en tiempo récord, en una pieza clave del Tricolor.

Fluminense confirmó oficialmente su traspaso el viernes 18 de julio, un día después de que Arias jugara su último partido con el club, una derrota 0-2 ante Cruzeiro. Según cifras reveladas por Globo Esporte, el acuerdo con Wolverhampton alcanza los 22 millones de euros, de los cuales 17 son fijos y 5 están sujetos a variables por rendimiento. Patriotas, club que tuvo a Arias en sus inicios, recibirá 6 millones. Flu, además, mantendrá el 10% de sus derechos para una futura venta.

La salida no fue silenciosa. Arias se despidió del club y de la afición con un mensaje sincero y extenso, en el que agradeció a todos los que hicieron parte de su camino: entrenadores, compañeros, trabajadores del club y, por supuesto, los hinchas. “Gracias por mostrarme tanto cariño… por enseñarme lo que significa ser Fluminense”, escribió. Y dejó claro que esto no es un cierre definitivo: “¡Esto no es un adiós… nos vemos pronto!”

Para Arias, este salto a Inglaterra es más que un paso profesional. Es un sueño cumplido. Jugar en la liga más competitiva del mundo lo pone frente a un nuevo reto, uno que exigirá todo lo que aprendió en Brasil. Wolverhampton gana a un futbolista maduro, polifuncional y con hambre. Fluminense pierde a un símbolo, pero también celebra el éxito de uno de los suyos.

El fútbol tiene memoria, y la historia de Arias en el Flu no se borra. Ahora, el balón rueda en otro escenario. Y los Wolves ya tienen nuevo lobo en la manada.

