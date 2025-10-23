El arranque furioso de Bayern Múnich con Luis Díaz como una de las joyas de la corona

El delantero colombiano del Bayern Múnich, Luis Díaz (2i), celebra el tercer gol en la Champions. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Doce partidos, doce victorias. Ningún club alemán había iniciado una temporada con un registro tan impecable en todas las competencias. Bayern Múnich de esta campaña no solo lidera la Bundesliga, sino que también domina en Champions con una regularidad estadística que asombra incluso a sus estándares históricos.

En cifras globales, los bávaros acumulan 12 triunfos siendo totalmente arrolladores en ofensiva. De esos encuentros, siete fueron en la Bundesliga, tres en Champions y dos en la Copa. El equipo ha anotado al menos dos goles en todos...