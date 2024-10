El Bayern Múnich sigue sin cobrar venganza sobre el Aston Villa

Aston Villa y Bayern Múnich se enfrentaron en la segunda fecha de la Liga de Campeones 2024-25. Foto: EFE - NEIL HALL

En 1982 el fútbol era muy diferente. Las pantalonetas eran más pequeñas, las camisetas no tenían patrocinadores y los diseños de los uniformes en general eran más rústicos y monótonos. Las celebraciones eran todas las mismas; las gradas de los estadios, más reducidas, no se llenaban del todo; los jugadores no lucían sus apellidos encima del dorsal y el uniforme del árbitro era digno del entierro más sublime y decoroso. Se jugaba otro fútbol, uno más arcaico y puro.