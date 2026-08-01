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El capital simbólico de la UEFA puso contra las cuerdas a Infantino

La confederación europea representa la cuarta parte del electorado de la FIFA, pero su influencia es mucho más grande.

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Daniel Bello
Daniel Bello
01 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Cuando la UEFA amenazó esta semana con boicotear los torneos de la FIFA, no estaba simplemente negociando dinero. Con sus 55 federaciones demostró que en el fútbol, como en cualquier otro campo social, no todos pesan igual, aunque todos tengan un voto. Pierre Bourdieu tiene un concepto para eso: capital simbólico.

El sociólogo francés hace referencia con este a como el prestigio, la tradición y el reconocimiento acumulado funcionan como una forma de poder que no se compra con dinero de un día para otro. Entender esa lógica ayuda a explicar por...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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