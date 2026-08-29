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El caso de Julián Álvarez, la papa caliente en el cierre del mercado de las grandes ligas

El delantero argentino fue forzado a seguir en Atlético de Madrid en uno de los casos más llamativos que se recuerden en la historia de los fichajes en Europa.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
29 de agosto de 2026 - 05:41 p. m.
Julián Álvarez, en el banquillo de Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, en el banquillo de Atlético de Madrid.
Foto: EFE - Kiko Huesca

A pocos días del cierre del mercado de fichajes, la historia que marcó buena parte del verano europeo amenaza con terminar exactamente donde comenzó: con Julián Álvarez como jugador del Atlético de Madrid. Lo que meses atrás parecía una operación posible con Barcelona terminó convertido en un enfrentamiento público entre clubes, versiones contradictorias, ofertas rechazadas y una relación cada vez más deteriorada entre el delantero argentino y el entorno rojiblanco. Ahora hay que separar los relatos para entender cómo una negociación que...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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