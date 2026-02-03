Logo El Espectador
El chico del Inter Miami que sueña con ponerse la camiseta de Colombia

Isaías Rodríguez es un futbolista juvenil nacido en Estados Unidos, pero de padres colombianos que todos los días sueña y trabaja para vestirse con la camiseta de Colombia.

Daniel Montoya Ardila
03 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Isaías Rodríguez con el equipo sub-17 de Inter Miami.
Foto: Carlos Rodríguez

A la hora de dormir, Isaías Rodríguez siempre encontraba la forma de salir de la cuna. En medio de las madrugadas, cuando los cuerpos descansan y las mentes sueñan, ese pequeño empezó a crecer formando su pasión. No podía pensar en otra cosa que no fuera fútbol. La oscuridad fue el cómplice perfecto. Mientras sus padres, Carlos Rodríguez y Jennifer Perdomo, dormían, él se las ingeniaba para despojarse de la pijama, encontrar el uniforme en el armario y vestirse de futbolista. Como si su habitación fuera el vestuario perfecto para salir...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

la SEDE

PremiumEE

Isaías Rodríguez

Inter Miami

Selección Colombia

Selección de Colombia

MLS

Tampa Bay United

Deportivo Cali

MLS Cup

James Rodríguez

Federación Colombiana de Fútbol

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

 

