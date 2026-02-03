El chico del Inter Miami que sueña con ponerse la camiseta de Colombia

Isaías Rodríguez con el equipo sub-17 de Inter Miami. Foto: Carlos Rodríguez

A la hora de dormir, Isaías Rodríguez siempre encontraba la forma de salir de la cuna. En medio de las madrugadas, cuando los cuerpos descansan y las mentes sueñan, ese pequeño empezó a crecer formando su pasión. No podía pensar en otra cosa que no fuera fútbol. La oscuridad fue el cómplice perfecto. Mientras sus padres, Carlos Rodríguez y Jennifer Perdomo, dormían, él se las ingeniaba para despojarse de la pijama, encontrar el uniforme en el armario y vestirse de futbolista. Como si su habitación fuera el vestuario perfecto para salir...