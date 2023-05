El Cristo Redentor de Río de Janeiro apagó sus luces en apoyo a Vinicius Jr.

Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid y el Cristo Redentor de Brasil. Foto: Agencia AFP

Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid, volvió a sufrir ataques racistas durante el último partido del equipo merengue, cuando la hinchada rival le hizo gestos de mono y le gritó comentarios despectivos. Y es que no solo se trata de los hechos ocurridos en el encuentro contra el Valencia, el pasado domingo 21 de mayo, sino que desde hace varios meses el delantero brasileño ha sido blanco de burlas, comentarios y gestos racistas.

Para apoyar al jugador y como rechazo a este tipo de actos en su contra, el minumento del Cristo Redentor de Brasil, su país natal, apagó sus luces completamente durante una hora. Para que la emblemática estatua quedara a oscuras, se necesitó del trabajo conjunto entre el Núcleo del Deporte, la Fe del Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en este deporte.

En su cuenta de Twitter, Vinicius Jr. agradeció el cariño y el apoyo recibido. “Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve, pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha”. Además, en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde compila diferentes momentos en los que los hinchas de equipos adversarios le gritan comentarios racistas, Vini aseguró que el problema no podía seguirse tomando con tanta ligereza ya que no se trataba de casos aislados.

“Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable y hubo muchos esta temporada; deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en ‘casos aislados’, ‘un hincha’. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España”, comentó el jugador.

Además, se preguntó sobre la responsabilidad de LaLiga y los patrocinadores frente a los hechos. “¿Qué falta para criminalizar a estas personas y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?”, escribió.

Personalidades del deporte se pronunciaron y rechazaron todo tipo de racismo. “Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad”, aseveró en su cuenta de Twitter el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Neymar, Kylian Mbappé y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le mostraron su apoyo al jugador. “La FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que han sufrido el racismo en carne propia. Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre Valencia y Real Madrid demuestran lo crucial de esta lucha”, expresó Infantino.

Las normas de la FIFA contra el racismo

En sus declaraciones, el presidente de la Federación recordó los pasos a seguir que fueron establecidos por la FIFA para responder ante casos de racismo. En primer lugar, se deberá detener el partido y se anunciar las razones. Luego los jugadores deberán abandonar el terreno de juego y el anunciador deberá decir que, si continúan las agresiones, el partido será suspendido. El partido será reanudado, pero, en caso de que continúen las agresiones, el partido se suspenderá y los tres puntos serán para el adversario.

”Estas son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas. Está claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que apoyarlo mediante la educación”, concluyó el presidente de la federación de fútbol.