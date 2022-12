La caida del gigante asiático: el fracaso de la Superliga china

Escenas de la última temporada de Guangzhou en la élite del fútbol chino. Foto: Twitter

Guangzhou F.C., conocido durante la mayor parte de la pasada década como el Guangzhou Evergrande, descendió esta semana a la segunda división tras caer 4 a 1 contra Changchun Yatai. El equipo, que llevó por varios años al gigante inmobiliario en su nombre, paso de la gloria continental al ostracismo en una sola década. De los éxitos deportivos y los fichajes multimillonarios solo quedó el recuerdo.

Al principio de la década pasada, China no era vista como un escenario atractivo para el fútbol. No era extravagante ver jugadores con algo de nombre por esas tierras, pero esos fichajes no llenaban titulares en occidente. Su fútbol no era visto como un escenario que potenciara talentos y se le consideraba de poca exigencia. Reflejo de eso, es que apenas tres jugadores de su liga participaron del Mundial de Sudáfrica 2010.