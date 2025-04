El fútbol, de luto: aplazan partidos en Italia por la muerte del papa Francisco

El papa Francisco murió a sus 88 años.

La Serie A de Italia anunció la cancelación de los cuatro partidos programados para este lunes 21 de abril, como muestra de luto por la muerte del papa Francisco.

Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica que los partidos previstos para hoy de los Campeonatos de Serie A y Primavera 1 se posponen a una fecha por determinar. — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 21, 2025

La decisión fue comunicada por la Lega Nazionale Professionisti Serie A, que estableció una nueva fecha para los compromisos, los cuales se disputarán el próximo miércoles 23 de abril.

Los encuentros aplazados corresponden a la jornada 33 del campeonato e incluyen los duelos entre Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio, Parma vs. Juventus y Torino vs. Udinese.

📌 REPROGRAMACIÓN PARTIDOS JORNADA 33 #SerieA



CAGLIARI vs. FIORENTINA

GENOA vs. LAZIO

PARMA vs. JUVENTUS

TORINO vs. UDINESE



🗓️ Miércoles 23 de abril de 2025 a las 18:30 CEST — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 21, 2025

Todos se jugarán de forma simultánea, en una jornada que marcará el retorno de la competencia tras el homenaje al sumo pontífice, fallecido en la mañana del lunes a los 88 años.

El papa Francisco, hincha confeso de San Lorenzo de Almagro, tuvo un fuerte vínculo con Italia desde su llegada al Vaticano en 2013.

Hincha de San Lorenzo desde que era niño, el papa Francisco fue un confeso cuervo toda su vida. Así lo despidió el club argentino. 🔗👇 https://t.co/9MxpHIpqWV — El Espectador (@elespectador) April 21, 2025

Su muerte generó conmoción en todo el país, y el fútbol italiano respondió con un gesto de respeto, deteniendo la actividad profesional por un día y reprogramando los partidos en señal de duelo.

