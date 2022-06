El fútbol ecuatoriano y su historial con la falsificación de documentos

La selección de Ecuador conocerá este viernes si podrá participar en el Mundial de Catar / AFP Foto: STACY REVERE

La Fifa abrió hace un mes un procedimiento disciplinario para investigar el caso de supuesta falsedad en los documentos del defensa Byron Castillo, que aparentemente nació en Colombia y no en Ecuador. El reclamo fue realizado por la Federación de Fútbol de Chile.

Al respecto, este viernes se conocerá el veredicto definitivo sobre el caso de Castillo. El máximo ente del fútbol definirá si el conjunto ecuatoriano sigue en el Mundial de Catar o no. Entre las posibilidades está que se desestime la demanda, o que Chile ocupe el lugar de los ecuatorianos, entre otras.

Si bien, es la primera vez que la Fifa juzga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en esta instancia, estas situaciones no son nuevas dentro del balompié de ese país. En las últimas décadas han habido múltiples casos de futbolistas ecuatorianos profesionales que han sido sancionados por alterar sus documentos.

El caso de los ‘niños con bigote’

Recibieron el nombre de “niños con bigote” los futbolistas que adulteraron sus nombres, edad y en algunos casos, su nacionalidad. Estos jugadores entraron al fútbol ecuatoriano con otra identidad con el fin de jugar en equipos profesionales y destacar entre los juveniles.

En el Sudamericano sub 17 de 1999 Ecuador presentó varios casos de futbolistas con documentos falsos. Los jugadores Jonathan Ante y Vladimir Montaño suplantaron la identidad de personas fallecidas. El delantero Moisés Cuero, de 20 años, se hizo pasar por su hermano de 17. Walter Ayoví, un histórico de la selección, tenía en realidad 19 años y jugó con el nombre de Walter Corozo Almán. La Fifa sancionó a la FEF, aunque poco después levantó el castigo.

En 2015 ocurrió un nuevo escándalo de jugadores con edades e identidades adulteradas. Varios clubes y la selección Sub 17, que clasificó ese año al Mundial de la categoría, se vieron involcurados.

Los colombianos que se hicieron pasar por ecuatorianos

En 2018 salió a la luz el caso de Rinson López, que jugaba para ese entonces en el Club Deportivo el Nacional. El presidente de dicho club expresó que tuvieron sospechas de su identidad y solicitaron una investigación con la que determinaron que el jugador era colombiano. Su equipo se mostró molesto, pues su esencia es tener únicamente jugadores de nacionalidad ecuatoriana en la nómina.

“Desde los 17 años vine al país a trabajar y hubo gente que me quiso ayudar, pero de la forma incorrecta, me sacaron esos documentos y me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente”, declaró López poco después. El futbolista nacido en Cali fue sancionado y no volvió a disputar partidos con El Nacional.

Ese mismo año ocurrió otro caso similar con Javier Leonardo Cuero Becerra, que afirmaba ser originario de la provincia de Esmeraldas. No obstante, la FEF comprobó que el jugador nació en Tumaco, Nariño y que su fecha de nacimiento estaba alterada.

El actual golero de la selección ecuatoriana Alexander Domínguez estuvo envuelto en una polémica similar pero no hubo una investigación formal al respecto. Los registros indican que el guardavallas del Tolima nació en Tachina, Ecuador, justo en la frontera con Colombia.

Sin embargo, declaraciones como la de Carlos Manzur, dirigente de la FEF, o de Claudio Borghi, entrenador que coincidió con el portero en Liga de Quito, pusieron en entredicho su ciudadanía al afirmar que se nacionalizó.

Domínguez, que fue sancionado en 2007 por inconsistencias en sus documentos, negó las declaraciones de Borghi. Manzur, por su parte, rectificó la información de la supuesta nacionalización un día después.

